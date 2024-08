El presidente Petro está desolado: su hija Antonella se irá del país

El presidente aseguró estar triste y desolado por la partida de su hija Antonella Petro, quien se va del país y como lo ha hecho la mayoría de sus hijos, según él, por “perseguir sus ideas” en Colombia

Estas fueron las palabras del presidente, en medio del disgusto de los magistrados de las Altas Cortes, quienes habían invitado al presidente Petro y a la directora del Dapre, Laura Sarabia, hace varios meses para el encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que se adelanta en el Chocó.

“Pues ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí a un evento que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando”, dijo Petro.

En su discurso, el presidente recordó las agresiones que sufrió su hija. "ha sufrido persecución psicológica. No entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia, la calle, la esquina, la taberna donde se tomaba vino y se hablaba de revoluciones, que se iban llenando las calles del miedo y del terror, que producía el silencio”.

En medio de la posesión de la nueva defensora del Pueblo iris Marín en Nuquí, Choco, el mandatario aseguró estar triste, pero señaló que “quería venir” a realizar la posesión.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía y realmente estoy triste, vacío, desolado. Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensor del pueblo Iris Marín, aquí en El Chocó, que significa mucho. Tenía ayer un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que iba a ser un bonito discurso", concluyó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, mostró su desazón al confirmar que de última hora y sin proporcionar razón alguna, se canceló la asistencia de Petro, a pesar de que directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, había confirmado previamente la asistencia del mandatario.

Chaverra indicó que, en conversaciones recientes, se había asegurado la presencia de Petro en el evento. Sin embargo, el día del encuentro se comunicó que el presidente había cancelado su asistencia sin proporcionar una razón.

El magistrado señaló que la invitación se había realizado con suficiente antelación y se esperaba contar con Petro para debatir los desafíos de la justicia en el contexto del pluralismo y en los territorios.

