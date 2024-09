El presidente Petro aseguró que el Gobierno Duque adquirió a Israel software Pegasus para interceptar comunicaciones

El presidente Gustavo Petro denunció este miércoles que la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) adquirió en 2021 un software de espionaje conocido como Pegasus, con el propósito de interceptar comunicaciones celulares durante el estallido social y antes de las elecciones presidenciales.



Según el mandatario, la compra se realizó a través de una empresa israelí y el monto total ascendió a 11 millones de dólares. Petro detalló que la primera consignación de 5.5 millones de dólares se realizó en efectivo, siendo esta transacción parte de un proceso más amplio para adquirir el software.



Petro explicó que el dinero fue trasladado desde Bogotá a Tel Aviv, Israel, y depositado en la cuenta de la empresa NSO Group Technologies Ltd., creadora del software Pegasus.



La primera transferencia de 5.5 millones de dólares se efectuó el 27 de junio de 2021, y fue declarada a la aduana israelí antes de ser depositada el 30 de junio. El segundo depósito, también de 5.5 millones de dólares, habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2021, pocos meses antes de las elecciones presidenciales.

El presidente expresó su inquietud sobre cómo se realizó esta operación sin ser registrada oficialmente en el presupuesto nacional o en las oficinas de transacciones financieras del Estado.



En su intervención, Petro cuestionó la legalidad del uso del software Pegasus, planteando dudas sobre la falta de investigación oficial y la posibilidad de que este software haya sido utilizado para interceptar las comunicaciones de magistrados, actores políticos, e incluso él mismo durante la campaña electoral de 2022.



El mandatario también expresó su preocupación por las implicaciones que este hecho tiene para la privacidad y la seguridad de las comunicaciones en Colombia, especialmente en un contexto de crisis social y política.



El presidente solicitó a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación exhaustiva sobre el uso del software y la legalidad de su adquisición.



Además, Petro propuso que se realice una auditoría forense para esclarecer los detalles de la transacción y determinar quiénes autorizaron la compra. Reiteró que es fundamental para la ciudadanía que se mantenga la transparencia en este proceso para garantizar que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado.



Se espera que en los próximos días se desarrollen más detalles sobre la investigación y la respuesta oficial a las acusaciones del presidente.

No habló del paro camionero



En su discurso, Gustavo Petro comenzó aclarando que no abordaría el tema del paro camionero, sino que se enfocaría en lo que consideraba un asunto aún más preocupante.



Aseguró que el paro en cuestión no era un movimiento social, sino un "paro empresarial", también conocido en inglés como "lock-out", y que este tipo de paros suele estar vinculado a "oscuros intereses económicos o políticos".



Sin embargo, el primer mandatario indicó que trataría este tema con más detalle más adelante.



Hasta ahora, las mesas de diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector transporte no han logrado llegar a un acuerdo. La propuesta del Gobierno de suspender los incrementos adicionales al ACPM mientras se abordan temas estructurales ha sido rechazada por los líderes gremiales, quienes exigen una derogación total del decreto.

