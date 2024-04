El gobierno se equivoca en sus planes de paz: Eln

El jefe máximo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, rechazó los diálogo regionales, y aseguró que el gobierno se equivoca en sus planes de paz.

“Estamos presenciando una imbricación o una mezcla peligrosa donde se juntan las ideas erráticas de paz de este gobierno con el plan contrainsurgente que traía el Estado y sus Fuerzas Militares. Desde luego que tal mezcla explosiva no podía más que producir una crisis recurrente en la mesa (de negociación), mucha irresponsabilidad con el país”, escribió García en Telegram.

El Eln ha manifestado su rechazo al anuncio del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que habló de unos diálogos regionales de paz. En estos supuestamente estaba involucrado un frente que la misma guerrilla aseguraba había sido infiltrado por agentes del Estado.

En su mensaje, el jefe del Eln agregó: “Los malabarismos son peligrosos cuando no hay malla de seguridad para malabaristas; en política no existen ese tipo de mallas protectoras, sólo hay que rectificar, hemos intentado, pero el gobierno no escucha”.

Igualmente dijo que los delegados del Eln en los diálogos de paz le han explicado “hasta el cansancio” a la jefa negociadora del gobierno, Vera Grabe, y al senador de izquierdas, Iván Cepeda, que “lo que hay en Nariño es una operación de inteligencia que fue descubierta y los agentes infiltrados quedaron evidenciados”.

Las negociaciones del actual Gobierno con el Eln, que se iniciaron en noviembre de 2022, después de cuatro años de congelamiento, han atravesado altibajos, pero ambas partes mantienen un cese al fuego que se extiende hasta el 3 de agosto.

‘Antonio García’ denunció en una entrevista reciente con Radio Nacional de Colombia que no se está cumpliendo el cese al fuego, pues, según dijo, “sigue el plan ofensivo militar de las Fuerzas Militares junto a las paramilitares contra el Eln, (y) siguen las operaciones de inteligencia”.

Además, se quejó de que el Eln aún no ha sido retirado de la lista de grupos armados organizados, pero el Gobierno no se lo plantea hasta que su tránsito hacia la paz no sea más firme.

¿Por qué se dio la Ronda extraordinaria?

Esta “ronda extraordinaria” de negociaciones fue pedida por la guerrilla del Eln y terminará este 22 de abril. En la carta enviada por el grupo subversivo a la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, el Eln indicó le propuso al Gobierno realizar esta reunión extraordinaria en Caracas, para tratar de destrabar los diálogos tras varios desencuentros ocurridos en las últimas semanas.

“Esperamos, además, tratar temas como la grave situación de Arauca, para que cese el enfrentamiento entre grupos que afectan a la población. Esperamos llegar el 22 con la decisión de nuevos y definitivos avances”, alegó Grabe.

