El error en la Corte Constitucional que demorará la decisión sobre la reforma pensional del Gobierno en medio de tensión

La decisión sobre la reforma pensional en la Corte Constitucional tendrá que esperar por lo menos 30 días más a partir del lunes. El retraso obedece a que en la Secretaría de la Corte hubo un error sobre un impedimento que no se debatió a la magistrada Diana Fajardo. Aunque se trata de un tema de formas y procedimientos, esto hace que el debate y la decisión de la Corte ocurran en la antesala de la puesta en ejecución de la reforma que comienza en julio, por lo que podría generarse más tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alto tribunal.

La historia es así. La magistrada Diana Fajardo elevó a la sala plena un impedimento para participar de la discusión de la reforma el pasado 16 de septiembre. Lo hizo porque en ese momento había usado acciones judiciales para conseguir un traslado de su fondo de pensiones privado hacia Colpensiones en el régimen de prima media. Fajardo no solo demandó, sino que después desistió de la demanda porque usó la misma ley que se reformó en el Congreso para conseguir el traslado y finalmente lo obtuvo.

Como se trata de una magistrada que votaría la demanda de inconstitucionalidad a la reforma y demandó para un traslado en el sistema pensional, para luego usar un artículo de la misma ley obteniendo el traslado, evidentemente estaba impedida en dar la discusión.

Los magistrados de la Corte creyeron que su impedimento estaba resuelto. Pero esa misma semana, en la que Fajardo presentó el impedimento, la sala tuvo que reunirse para decidir una recusación en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que es el ponente del proyecto de fallo. Para esa recusación Fajardo no tenía impedimento, así que asistió a la discusión.

Finalmente negaron la recusación contra Ibáñez y este pudo seguir con el caso hasta que hace dos semanas presentó ya a todos sus colegas el proyecto dándole la razón a la demanda de la senadora Paloma Valencia que pedía tumbar la reforma. El argumento central es que en el último debate en la Cámara no hubo discusión, los congresistas no pudieron presentar proposiciones ni debatir artículo a artículo porque se acogió el texto del Senado.

El error de la Corte estuvo en que la Secretaría dio por hecho que a la magistrada Fajardo le habían aceptado el impedimento sin notificarla y sin consignarlo en el récord del proceso. El paso siguiente era enviar el caso a la Procuraduría para que presentara su concepto. Así se hizo y la procuradora Margarita Cabello elevó el concepto a la Corte, pero resulta que no podía hacerlo porque, ante el impedimento de Fajardo, lo que debía hacer la Secretaría era suspender los términos.

Eso no ocurrió, el proceso continuó, Cabello envió su concepto e Ibáñez entregó su proyecto de fallo. Los magistrados se dieron cuenta hace algunos días y se reunieron para dirimir el asunto. La conclusión es que este lunes presentarán dos autos para aceptar el impedimento de Fajardo, por lo que no podrá estar en esta discusión, y para pedirle al nuevo procurador general, Gregorio Eljach, que envíe un nuevo concepto a la Corte en un plazo de 30 días porque el anterior no puede ser tenido en cuenta.

Aunque se trata de un fallo simple, sí podría tener repercusiones en la relación que hasta ahora ha sido muy distante con el Gobierno. El presidente invitó hace dos semanas a todas las cortes para tener un diálogo sobre el futuro de la rama. Pero el presidente de la Constitucional, que es el mismo ponente del fallo sobre la reforma, dijo que no iba para no afectar la independencia de los magistrados. A su turno hizo lo propio el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La reunión entonces no se dio y la negación recibió una respuesta del presidente: “yo soy el jefe de Estado”, dijo Petro.

Debate de la pensional violó el principio de consecutividad, senadora Valencia:

La demanda de la senadora Valencia alega que en el Congreso se violó el principio de consecutividad, en la medida en que la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado por el Senado de la República, sin que se diera debate, ni la explicación de los ponentes de las diferencias existentes con respecto a lo que se había aprobado ni tampoco se permitió deliberar sobre las más de 700 proposiciones presentadas por los congresistas. Es decir, los representantes no tuvieron, como obliga el artículo 153 de la Constitución, la oportunidad de presentar sus propias ponencias, debatirlas y ser una cámara independiente del Senado.

La Corte ha tenido debates parecidos en la forma, como el que dio sobre la reforma tributaria del 2023 tumbándole varios artículos al Gobierno, especialmente en las regalías, pero con la conformación que tiene hoy la Sala Plena y la posesión que acaba de darse de Miguel Polo, un magistrado elegido con todo el apoyo del Pacto Histórico, es posible que la decisión sea contraria a la ponencia.

Lo cierto es que el andamiaje para poner a operar el nuevo sistema parece no estar listo aún. El debate será para alquilar balcón, más ahora, porque la decisión tendría que estar lista solo semanas antes de que el Gobierno inicie el nuevo sistema.

