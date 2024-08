Denuncié presunto caso de lavado de activos donde estarían involucrados hijos de pastores y me echaron : funcionaria del Min Interior

Amelia Rocío Cotes Cortes, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, dijo en su cuenta de X (antes Twitter) que fue despedida tras una denuncia por acoso.

Entre las funciones de la abogada y especialista en educación, dirigía la caracterización en el sector religioso del país y coordinaba la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa. Tenía además como tarea, asesorar y apoyar al ministro Juan Fernando Bustos en la formulación y ejecución de programas relacionados con la libertad e igualdad religiosa.

“Señor presidente Gustavo Petro, he recibido en mi oficina la declaración de insubsistencia a mi cargo como directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, firmada por Juan Fernando Cristo Bustos”, inició en su escrito.

La funcionaria agregó que esto viene después de manifestar ser víctima de acoso laboral y de no recibir el pago de su sueldo y prestaciones sociales.

“Sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación que esto llegue luego de denunciar acoso laboral, estar en lactancia, enferma, ser madre cabeza de familia y no recibir mis pagos de ley ni mis prestaciones sociales” agregó.

Cortes afirmó que desde Gestión Humana no le respetaron sus derechos mientras estaba en riesgo de embarazo. También denunció el hallazgo de situación irregulares en la dependencia.

Usted escribió en su cuenta de X sobre el acoso laboral que manifestó haber recibido, ¿de quién y qué circunstancias la llevó a revelar esto?

“El año pasado tuve un embarazo de altísimo riesgo y lo reporté con Gestión Humana, pero ni siquiera se me dio la posibilidad de teletrabajar”, inició contando la exfuncionaria a este medio de comunicación.

“Durante mi licencia de maternidad en la clínica, me llamaban todo el tiempo de la oficina para hacer todo tipo de trabajos y empecé a ver la reducción de mis ingresos como el retroactivo. Es decir, todo este semestre ellos me pagaron el salario del año pasado”, agregó.

“Ante toda esa situación, yo presenté una queja por acoso laboral contra Gestión Humana, porque veo que son ellos los que están frente a la situación. Yo le reiteré al ministro Cristo para que se me escuchara, pero nada de eso se hizo”.

¿A qué hizo referencia con las denuncias de lavado de activos en entidades religiosas?

“A esto (el acoso) se suma a un tema muy grave y es que venía investigando unos temas de presunto lavado de activos utilizando entidades religiosas. Eso se lo pasé por escrito al ministro y a sus asesores para que me acompañaran a una reunión con la Superfinanciera. A ellos les manifesté claramente la razón de la reunión para que me garantizaran la seguridad jurídica, porque esto implica a hijos de pastores que están presos en Estados Unidos por lavado de activos”, dijo Cotes.

¿Quiénes asistieron a la reunión solicitada por usted?

“Nadie asistió a la reunión, solamente la Superfinanciera a quienes les puse de presente toda la situación de lavado de activos y quedaron en continuar con el proceso”, agregó.

¿Cuándo le evidenciaron el documento de insubsistencia y quiénes lo hicieron?

“Ayer (23 de agosto) sobre las 10:00 a.m., recibí de las personas a quienes acusé de acoso laboral, un documento que no me notificaron y que me hicieron firmar. Este documento estuvo redactado por las mismas personas a quienes señalé de acoso”, concluyó.

“Lamento que a los/as petristas, en especial las mujeres, se nos acorralen justo en nuestro propio gobierno; contrario a lo mandado por usted. Estamos abiertos al Acuerdo Nacional, pero jamás a ceder en la vocación de poder por la cual hemos puesto nuestra visión sin avaricia ni soberbia”, concluyó Cotes en su cuenta de X

