¿Cuándo se restablecería el proceso de visas en Colombia tras la crisis?

La grave crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos presentada por los desencuentros entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro también dejó consecuencias para cientos de ciudadanos que aún no saben qué pasará con su proceso de visa.



Según explicó el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, este proceso está supeditado hasta que Colombia cumpla con el proceso para recibir a los migrantes expulsados de los Estados Unidos.



El funcionario no se comprometió a señalar una fecha exacta para que vuelva el proceso de visas. Sin embargo, añadió que sí se espera que este lunes estén llegando los aviones con los migrantes colombianos al país.



Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que este trámite de visas está condicionado "hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional".

Y es que tras esta situación, este lunes se presentó una aglomeración a las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, donde cientos de personas acudieron a las instalaciones buscando respuestas.



Allí fueron recibidos por funcionarios, que solo entregaron una carta confirmando la cancelación de las citas para el proceso de visas.



"Estimado solicitante, su entrevista de visa o cita en el Centro de Atención al Solicitante programada para el 27 de enero ha sido cancelada ante la negativa del gobierno colombiano a aceptar vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos desde los Estados Unidos, los cuales el presidente Gustavo Petro había autorizado previamente", señaló el documento.



El mensaje no aclara cuánto se demorará esta suspensión, por lo cual muchos ciudadanos esperan otro pronunciamiento sobre lo que va a pasar mañana y los próximos días.

