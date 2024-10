Crecen las dudas sobre posible muerte de Iván Márquez: Venezuela aseguró no tener ninguna información

El Gobierno Nacional aún no tiene una respuesta clara sobre la supuesta muerte de Luciano Marín, conocido como ‘Iván Márquez’, y quien es el comandante de la Segunda Marquetalia que avanza en un diálogo de paz con la Casa de Nariño.

Fue el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, quien sostuvo que, según rumores, el disidente de las Farc habría fallecido en Venezuela en medio de una intervención quirúrgica, pese a que todavía esa información no ha podido ser corroborada con fuentes militares ni de Palacio de Gobierno.

“La única información es que pudo haber muerto por una operación, no militar, sino quirúrgica. Hemos indagado por varias vías, pero hasta ahora no tenemos ninguna confirmación, ni ninguna negación”, manifestó Patiño a periodistas que lo entrevistaron en Cali.

Posteriormente el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó que recibió de parte de Venezuela un pronunciamiento que fue requerido, pero en el cual se sostuvo que no hay información sobre el paradero de ‘Iván Márquez’, comandante de la Segunda Marquetalia. “La realidad es esa. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen ninguna información”.

¿Cuál es el prontuario criminal de ‘Iván Márquez’?

Su nombre es Luciano Marín, pero en la insurgencia recibió el alias de ‘Iván Márquez’ y nació en 1955 en Florencia, Caquetá. A mediados de los años 80 decidió abandonar la universidad e incursionó en el mundo guerrillero y tomó fuerza en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, Farc, la entonces guerrilla más grande y más antigua de América Latina.

En medio de su pasado insurgente estuvo en varias regiones del país como uno de los máximos líderes del grupo al margen de la ley. Hizo parte de secuestros, extorsiones y crímenes dentro de la guerra. Entre 1994 y 2002, ‘Iván Márquez’ habría reclutado a por lo menos 271 menores de edad –197 niños y 74 niñas cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 17 años de edad–, según información de la Fiscalía.

Así mismo, el ente investigador ha emitido resoluciones de acusación en su contra por los delitos de reclutamiento de menores, reclutamiento ilícito, homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y secuestro extorsivo agravado. Todos en el marco de su comandancia en las extintas Farc.

En 2016 la misma guerrilla lo designó como uno de los jefes negociadores en La Habana, Cuba, durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, luego de algunos meses decidió renunciar a lo pactado y se volvió a alzar en armas en la frontera entre Colombia y Venezuela y comandó la naciente Segunda Marquetalia, en la cual también estuvieron ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’.

‘Iván Mordisco’, quien decidió no acogerse a los acuerdos de paz y tuvo varias diferencias con ‘Márquez’, le envió un sobre bomba en junio de 2022 y le ocasionó graves lesiones en las piernas, brazos y en el cerebro. En ese momento el presidente Iván Duque lo dio por muerto, pero posteriormente reapareció.

