Contraloría denuncia riesgo sanitario en cárceles del país por fallas alimentarias

A través de un informe, la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Justicia, ha identificado 68 hallazgos con incidencia disciplinaria en varias cárceles del país, centrados principalmente en el proceso de producción de alimentos.

De acuerdo con el órgano de control, las deficiencias detectadas afectan la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a los reclusos, poniendo en riesgo la salud de esta población.

Las principales irregularidades se encontraron en las cárceles de COBOG–Picota, EPMSC Cartagena–Bolívar, COIBA Ibagué-Picaleña, EPMSC Girardot–Cundinamarca y CPAMSEB El Barne- Cómbita.

Entre los hallazgos, se detectó un presunto caso de corrupción fiscal en CPAMSEB El BARNE- COMBITA, donde no se suministraron 24,645 raciones de alimentos en diciembre de 2023, equivalentes a $382,120,725. Estas raciones no entregadas no fueron descontadas del pago, comprometiendo la seguridad alimentaria y los requerimientos nutricionales de los reclusos.

De acuerdo con la Contraloría, la falta de suministro de alimentos impactó negativamente en la salud física y mental de los reclusos, incrementando el riesgo de disturbios carcelarios debido a la insatisfacción de sus necesidades básicas, situación que también afectó al personal de custodia del Inpec.

Asimismo, además de los problemas alimentarios, en el establecimiento CPMS Cartagena, la Contraloría encontró que se han perdido cupos en centros médicos por el no traslado oportuno de reclusos que necesitaban atención sanitaria, afectando también la eficacia del servicio de salud.

Deficiencias similares que se observaron en el abastecimiento y entrega de medicamentos en CPAMS La Dorada–Caldas, EPMSC de Buga, CPAMSEB El Barne Cómbita–Boyacá, COJAM Jamundí y EPMSC de Cali.

