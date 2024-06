Comisión Quinta del Senado sesionará de manera descentralizada desde Bucaramanga

El próximo 17 de junio se llevará a cabo en Bucaramanga la sesión descentralizada de la Comisión Quinta del Senado que debatirá las principales problemáticas ambientales y de servicios públicos domiciliarios en Santander.



Así lo anunció el senador Liberal, Jaime Durán Barrera, presidente de la célula legislativa encargada de discutir los temas relacionados con el sector de la energía y minería en el Congreso.



“En Santander los problemas ambientales no paran y requieren una pronta solución. Aprobamos por unanimidad la invitación de gobernador Juvenal Díaz para sesionar en Bucaramanga, con funcionarios del gobierno y así atender las diferentes problemáticas de la región en materia ambiental”, expresó Durán en X.

Lea además: El Gobierno las ha quebrado (a las EPS): Uribe tras solicitud de desmonte de Sura

Según la proposición a probada por los 14 senadores miembros de la Comisión Quinta, problemáticas como la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana, la minería ilegal, y la crisis de los rellenos sanitarios en Bucaramanga y el área metropolitana son parte de la agenda a debatir en la sesión descentralizada.



Ptars, el punto central



Sin bien sobre la mesa están planteados diferentes temas de índole ambiental en el departamento, la crisis que actualmente atraviesa Santander por la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales será la principal temática que propondrá el gobierno de Juvenal Díaz ante la Comisión Quinta del Senado en Bucaramanga.



Cifras de la administración departamental revelan que en la actualidad de los 87 municipios de Santander, 48 no cuentan con Ptar, incluida Bucaramanga.

Le puede interesar: Falla de colector de aguas negras habría causado colapso del puente en Soledad

Es decir, el 55 % de los municipios del departamento no cuentan con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.



El caso más evidente se registra en Bucaramanga con la fallida construcción de la Ptar del Río de Oro que trataría el 90 % de las aguas sucias de la capital de Santander, además atendería el 100 % de las aguas residuales de Girón.



Según estudios y diseños previos, el costo de la Ptar sobrepasa el billón de pesos, la mitad de los recursos que tiene desatinados el gobierno de Gustavo Petro para construir plantas de tratamiento en el país.



Claudia Amaya, secretaria de Salud de Bucaramanga reveló que el Ministerio de Vivienda ya le notificó al municipio que el Gobierno Nacional no tiene recursos para el financiamiento de la megaobra.



“Ya el Ministerio dijo que tenía $2 billones para apoyar las Ptar del país, (pero) no va a invertir $1 billón en la Ptar del Río de Oro, ya quedó descartado eso en reuniones con el Ministerio”, indicó Amaya.



Ante este panorama, la administración municipal cambió su meta en el Plan de Desarrollo, pasando de una plata de tratamiento para el Río de Oro, para respaldar la puesta en marcha de varias “ptar satélites” en la ciudad, que no atenderían más de 13 % de las aguas residuales del municipio.

Con información de Vanguardia*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion