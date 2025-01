Catatumbo bajo fuego: autoridades confirman la muerte de 30 personas

La situación que se vive a esta hora en el departamento de Norte de Santander es muy grave, producto de los enfrentamientos entre la estructura 33 de las disidencias, comandadas por alias 'Calarcá' y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que habría dejado una estela de al menos 30 muertos, además de heridos y desplazados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que habrían más de 30 personas muertas, según información en confirmación, entre los cuales estarían al menos cinco firmantes de paz.



Agregó que líderes sociales se encuentran refugiados, hay secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases.



“Se hace un llamado al ELN para que respete el DIH y cese de inmediato los ataques contra la población. También se deben priorizar acciones”, manifestó la Defensora.



Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aseguró que la cifra de muertos confirmados, por los hostigamientos en la zona, sería de 23 personas.



"En este momento el resultado es lamentable y triste, oficialmente se conocen de 23 muertos, pero extraoficialmente se conocen de más de 35 y de más de 10 heridos en la región. Se ha logrado evacuar algunos, a través de unas acciones humanitarias, pero es una situación que va a generar no solamente muertos, heridos, sino desplazamientos que van a llegar a municipios como Ocaña, el Área Metropolitana de Cúcuta y zona de frontera", aseguró Villamizar a W Radio.



En las últimas horas, se conoció un comunicado firmado por el "Frente de Guerra Nororiental” del ELN, en el que amenazan con que los ataques no se detendrán hasta que el comandante de las disidencias de las Farc en esa zona se rinda.



“Seguiremos corriendo sangre en el Catatumbo hasta que el comandante Richard no se entregue”, advirtió el mensaje de los rebeldes.



Acto seguido, el grupo amenazó a comerciantes y mototaxistas de la zona por presuntamente pagarle extorsiones a las disidencias. “Dejen de hacerlo o serán declarados objetivo militar”.



En ese sentido también extendieron sus intimidaciones a empresas como Ecopetrol, Disico y Cens.



“La empresa Disico junto con el extorsionista y rata Hair Rincón de CENS y su títere Freddy Vera, quienes sabemos plenamente de las negociaciones realizadas por debajo de la mesa con el paraco del Richard son declarados objetivo militar”, advirtió el grupo en su mensaje.



A raíz de la situación en el Catatumbo, una subregión que abarca diez municipios, el presidente, Gustavo Petro, decidió suspender todo acercamiento con esa organización.



"Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz", advirtió el mandatario.

