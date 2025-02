Carlos Fernando Triana asumió como nuevo director de la policía

El general Carlos Fernando Triana asumió hoy como nuevo director de la Policía, en reemplazo del general William René Salamanca, en una ceremonia que se realizó en el Ministerio de Defensa, en la que se cree sea una de las últimas presentaciones pública del jefe de esa cartera, Iván Velásquez, quien presentó renuncia irrevocable.



Triana conoce la inteligencia y la contrainteligencia de la institución, hechos claves para el Gobierno en su proceso de fortalecimiento. Pero también, según Velásquez, cuenta con conocimiento para apoyar a los retirados y los procesos de reforma institucional.



El nuevo director agradeció al Gobierno por la confianza otorgada. "Vamos a fortalecer el trabajo decidido de cara a dar los resultados que el país necesita en materia de seguridad", anticipó.



El oficial cuenta con más de 30 años al servicio en la entidad, donde se ha desempeñado como jefe de Inteligencia de Dijín, ha liderado grupos de criminalística de la Policía en la capital y fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Tunja, entre otros cargos.

Lea aquí: Por qué capturaron a Mocho Olmedo, disidente que se había entregado en Teorama

El hecho de que Triana haya sido reintegrado al servicio y puesto al frente de la Dirección Nacional no es menor. El experto en seguridad, Andrés Nieto, cuestionó el llamado de un general que ya estaba en retiro, tras unas salida reciente de altos oficiales en razón a un proceso de reorganización que pretendía hacer el Gobierno.



"Lo más curioso es que se vuelve a llamar a un general muy bueno como Triana, porque nadie pone en duda la excelente labor que realizó el interior de la Policía, pero que perfectamente podría haber seguido en su carrera y haber ascendido estando activo: pero no, se hizo el uso al buen retiro y posteriormente fuera de la institución se llama", criticó Nieto.



El analista explicó que Salamanca logró dejar la institución organizada luego de una clara desestabilización por la salida masiva de generales e incluso algunos coroneles y logró la reducción de homicidios de más del 2% en el 2023 y una férrea lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Además de una transformación de la institución, al punto que se creó la policía del año 2050, basada en las personas y en los territorios.



En el papel, el general Triana, con una amplia trayectoria, tendría que consolidar el nuevo modelo de Policía que impulsó su antecesor.



"Dinamizar la seguridad en los territorios, contener el homicidio, la extorsión, la violencia intrafamiliar y el hurto, y algo no menos importante es intentar mantener la institucionalidad como se ha hoy logrado a ras de todos estos altibajos políticos", advirtió Salamanca.



Al cierre de esta edición no se ha conocido quién sería el reemplazo de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion