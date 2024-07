Camionetas de la UNP con los cabecillas de las disidencias llegaron al batallón Pedro Nel Ospina, de Bello

“(Luego de esta situación) la UNP solicitó que la caravana de vehículos fuera llevada a un centro policial para su respectiva inspección. Por seguridad, los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”, indicaron desde la UNP en sus redes sociales.

En las camionetas se transportaban Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien era el segundo al mando de esta estructura y actualmente abandera la facción negociadora. También están en estos automotores Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, comandante del frente 36, y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, y quien lidera el frente 18. Horas más tarde se confirmó que en esta caravana iba Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey, comandante político del Bloque Magdalena Medio.

Las autoridades se encargarán de hacer una inspección minuciosa a cada camioneta para establecer si en estos vehículos estaban transportando armas desde Venezuela, lugar de origen de esta caravana que tendría como destino el municipio de Anorí.

En medio de este procedimiento, estas personas presentaron documentos de la Fiscalía que mostraría la suspensión de las órdenes de captura en su contra, beneficio que no aplicaría sobre alias Firu, de acuerdo con las primeras versiones, por lo que en este proceso se produciría su detención, algo que no ocurriría con los otros tres líderes guerrilleros, beneficiados por su participación en las mesas de negociación.

Por lo pronto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó recientemente la captura de alias 'Firu' asegurando que las requisas conllevaron al hallazgo de 60 millones de pesos en efectivo al interior de uno de los vehículos. El funcionario también advirtió que los escoltas debían ver que quienes no son protegidos no pueden ser transportados, además destacó que no se pueden llevar ni armas ni dinero en estas camionetas.

