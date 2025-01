Boxeadora y madre de cinco hijos perdió su pierna: un carro la atropelló y la dejó botada

Clarena Julio es una boxeadora nacida en Cartagena. Su vida dio un giro cuando un auto la atropelló y tuvo que ser remitida a un centro médico en el cual perdió una de sus piernas.

¿Qué le pasó a Clarena?

La boxeadora abrió sus ojos en el centro médico, después de la tragedia. la mujer fue atropellada por un vehículo que pasaba por su hogar y que luego de arrollarla la dejó en el camino.

“Lamentablemente el carro me partió la pierna. Los médicos estaban haciendo hasta lo imposible por salvarla, pero no se pudo porque ya no tenía hueso. Fue muy dura la decisión que tomé. Sin embargo, tuve que hacerlo”, aseguró ella misma en conversaciones con Blu Radio.

¿Quién es Clarena?

Una madre de cinco hijos y como muchas mujeres, la cabeza de su hogar que ahora tendrá que ver cómo puede lograr un cambio radical en su vida. La misma que por mala fortuna decidió que no tendría más su pierna.

'Clarenatón': la campaña para ayudar a la deportista

Esta estrategia está siendo preparada por diferentes figuras del deporte y federaciones que quieren realizar un evento que les permita recaudar fondos.

Ante la necesidad de Clarena Julio por poder seguir manteniendo a sus cinco hijo que esperan que se pueda resolver algo para poder juntar dinero o recursos y puedan brindar una ayuda a esta familia.

