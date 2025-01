Alcaldesa de Ibagué fue a trabajar y encontró oficinas vacías: Les cogió el Año Nuevo

Conozca: Padres de niños quemados con pólvora a responder en el ICBF

En ese mismo mes, la alcaldesa realizó otro llamado de atención a los colaboradores de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), presuntamente porque la directiva no había realizado un trámite con el Ministerio de Salud para conseguir 10.000 millones de pesos, que serían destinados en mejoras.

“Estamos en riesgo de que se nos pierda. Ustedes sabían que la resolución se tenía que entregar y usted (gerente de la USI) me dijo: la resolución ya está, pero la resolución ni siquiera está, el acto administrativo no está porque se adopta en junta directiva, entonces me dijo mentiras y eso me molesta bastante”, le dijo la alcaldesa a la gerente Aura Acevedo.

