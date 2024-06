Comunidades del Catatumbo advierten nuevo llamado a paro

Acompañados por miembros de la guardia campesina y ambiental, líderes y voceros de la región del Catatumbo acudieron a una nueva reunión con representantes del Gobierno nacional, para avanzar en las conversaciones sobre el pliego de peticiones entregado por las familias cocaleras en el mes de marzo.

En la jornada, que se inició ayer y está prevista para que termine hoy, se espera que se surtan propuestas concretas frente a las necesidades que embargan a esta comunidad, y que las mismas empiecen a implementarse en lo inmediato; “pues de escuchar promesas y firmar papeles ya estamos cansados”, dijeron.

“Hasta ahora solo ha habido anuncios, nada se ha materializado”, dijo Olger Pérez, vocero de Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat, en referencia a la entrega de mercados como parte de la ayuda alimentaria a las familias de la zona, que estaba prevista para iniciar este mes de junio, fue reprogramada para el mes de julio.

Esta modificación estaría relacionada con el cambio de mando en la dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, con la salida de Felipe Tascón y la llegada de Gloria Miranda.

Entre lo previamente acordado estaban unas asambleas masivas con los cultivadores de hoja de coca, para trazar nuevas estrategias de la sustitución de esta planta, “entonces ahora sale la nueva directora con que no se va a hacer así, sino en reuniones de máximo 200 productores”, explicó Pérez.

Lo acordado en la gestión Tascón, era que la propuesta de sustitución debía venir de los mismos cultivadores, sin embargo, con Miranda al frente, la propuesta atendería a una directriz nacional, pero para la cual, de momento, no hay plata, “así entonces para qué”, dijo el vocero de Asuncat.

En la reunión, en representación del Gobierno estaban Lilia Solano, Viceministra para la Participación y la Igualdad de Derechos de Colombia; Diana Angulo, asesora para el diálogo social del Viceministerio del Interior, así como representantes de la Agencia de Renovación del Territorio, entre otros funcionarios.

Esta reunión corresponde a una reprogramación de agenda, pues originalmente la sesión se había acordado para celebrarse en Bogotá, pero “allá no llegó nadie y eso que los ministerios están allá, entonces decidimos trasladarla para Cúcuta”, explicó Pérez.

Vuelve a sonar el paro

Alirio Pallares, coordinador de la guardia campesina y ambiental que hizo acompañamiento a los líderes en Cúcuta, expresó su preocupación por la constante dilatación de los acuerdos ya incluso firmados, como el de las ayudas alimentarias.

“Esperamos que se puedan superar los atrasos y no tengamos que llegar a las vías de hecho”, dijo Pallares, en referencia directa a un eventual paro, que no se limitaría solo al Catatumbo, sino a todo el país, pues, aseguran los líderes, el problema es generalizado.

No obstante, aclaró que esta acción no sería contra el presidente Gustavo Petro, sino “contra los ministerios que no cumplen con sus funciones.

También ayer, pero más temprano, líderes del Catatumbo asistieron al primer encuentro de comunidades beneficiarias del Pnis del punto 4 del Acuerdo de Paz del 2016, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Allí intervino Wilder Mora, quien reiteró la situación de crisis económica que atraviesan las comunidades del Catatumbo y la necesidad de avanzar al cumplimiento integral del acuerdo. Le recordó el anhelo de convertir al Catatumbo en la capital nacional de paz, “creemos en usted y confiamos en que sea así presidente”, manifestó el líder social.

