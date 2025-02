La historia detrás de los colombianos que diseñan el juego oficial de Fifa para móviles, ¿cuándo se estrenará?

¿Cómo lograron los colombianos la licencia para desarrollar el Fifa?

La cuestión es que en 15 años de carrera hicieron buenos contactos. En su camino conocieron a un par de personas que trabajaban para Mythical Games, que es el estudio que por años ha contado con la licencia del juego de NFL Rivals (juego de fútbol americano).

Esa empresa estadounidense adelantó un proyecto para expandirse a otros juegos de deportes como el fútbol. Mythical confiaba en que tenían una buena oportunidad para convencer a la FIFA de cederle la licencia de su juego enfocado en la industria móvil.

Y es que precisamente ese órgano deportivo buscaba un nuevo socio para ese mercado. Eso a raíz de que el gigante Electronic Arts (EA), luego de 30 años de sociedad, dejaría de producir el popular videojuego para la Fifa.

Uno de los argumentos de esa separación obedeció al costo de la licencia, que rondaba la impresionante cifra de 1.000 millones de dólares por cada ciclo mundialista, según informó la BBC.

Todo parecía sonreírle Mythical, que finalmente se hizo con la licencia, y se asoció con Nieto y González. “Las estrellas se alinearon y Bacon Games nació de la mano con Mythical para asumir este proyecto y trabajar con la Fifa”, mencionó Jairo.

Así es como 40 colombianos trabajan desde diferentes ciudades del país para diseñar el juego que saldrá a la luz en junio. Estará disponible para todo el mundo y traducido en varios idiomas.

Más que socios, Amigos

En 15 años de trabajo, Alejandro y Nieto no solo han forjado una sólida sociedad, sino una gran amistad. “Yo le dije a mi esposa, si algún día me llega a pasar algo a la primera persona a la que tienes que llamar es a Alejandro”, confesó Nieto

El trabajo habla por si solo: en su trayectoria han sido reconocidos con múltiples premios de la industria, incluyendo Best of 2013 y Best of 2017 por Apple, Best Game in Show en 2017 por Indie Prize y el Positive Impact Award en 2020 por la IGDA

Los dos colombianos tienen claro que su trabajo ha sido tan juicioso que han forjado una buena reputación para la programación en América Latina. Ellos creen que han contribuido para que los latinos sean considerados como un jugador viable en el universo de desarrollo de videojuegos.

