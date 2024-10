Fuerte despliegue militar del Ejército contra las disidencias de las Farc en El Plateado, Cauca

Máxima tensión se vive en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, por los combates que se registran entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en pleno casco urbano de la población.

De acuerdo con el reporte entregado por los habitantes de este corregimiento, los militares ingresaron al lugar desde las primeras horas de la madrugada de este sábado 12 de octubre en más de cinco tanquetas y recibieron la respuesta de las disidencias.

“Desde la madrugada de este sábado, las Fuerzas Militares pusieron en marcha la Operación Perseo, estrategia militar que tiene como objetivo la recuperación total de este corregimiento, y con ello rescatar a su población del accionar criminal de estructuras residuales”, informó el Ejército en sus redes sociales.

Lea: Noche sangrienta en Cúcuta: Dos hombres asesinados y uno herido en menos de una hora

Agregó que para cumplir con este objetivo se han desplegado en la zona unidades militares especiales, así como aeronaves, capacidades de artillería y vehículos blindados dirigidos contra el accionar de grupos armados ilegales que delinquen en este corregimiento.

“En las últimas horas, las tropas han sido objeto de hostigamientos e instalación de artefactos explosivos improvisados en vías de acceso por parte de las disidencias Carlos Patiño, acciones sin éxito que no han impedido el avance de las tropas ni su despliegue en el lugar”, agregó el Ejército.

Los integrantes del frente Carlos Patiño de las Farc están atrincherados en diferentes puntos del poblado, lo que ha llevado a balaceras en medio de las viviendas. De ahí que niños, jóvenes, adultos mayores y comerciantes permanecen confinados.

Este grupo ilegal, además, minó todos los accesos viales a las veredas y corregimiento de la zona, buscando detener el avance de los soldados.

Le puede interesar: Así fue como la Policía logró frustrar un robo de $78 millones en Cúcuta

“La gente está muy angustiada porque empezamos la madrugada como con más de diez explosiones en los alrededores del casco urbano de El Plateado, acompañados con ametrallamientos, esto se dio después del ingreso de esas tanquetas, de ahí que muchos nos despertamos por el rugir macabro de esas tanquetas”, relata Jorge Ruiz, habitante de este poblado.

“Los combates están en su máximo nivel, el Ejército ya tomó control sobre todo el parque con esas tanquetas, luego que los atacaron con explosivos y dañaran una, pero no sé en qué punto fue porque no puedo salir de la casa, es mejor no salir porque son fuertes los ametrallamientos porque los disidentes defienden sus posiciones”, añadió otro habitante de ese poblado que pidió reserva de su nombre.

Conozca: Red criminal de alias Porras sería responsable de 89 homicidios en Cúcuta

Por redes sociales, circulan videos grabados por los habitantes del corregimiento en los que se puede ver a ambos bandos disparando ráfagas en medio de las viviendas.

“Por orden del presidente de la república y después de más de 5 años de dominio sobre el Plateado del EM, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el ejército de la Patria, de Bolívar, Nariño y Santander al plateado. Hoy el Plateado es Colombia.