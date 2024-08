Con emotiva carta de despedida, buscan un nuevo hogar para la perrita de Javier Acosta

¿Cómo se enfermó Javier Acosta?

La historia de Javier comenzó hace cinco años, cuando un viaje a Melgar, Tolima, desencadenó una serie de problemas médicos. Durante este paseo, contrajo una bacteria que le causó una infección grave.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona. (...) En cinco días tenía una Ilaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, relató Javier en su cuenta de Facebook, donde ha compartido su experiencia con sus allegados y seguidores.

Los médicos intentaron detener la infección con varias intervenciones, pero no lograron frenar su avance. “Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y ponerme un injerto, que funcionó bien, pero luego la infección se trasladó al derecho. No hay tratamiento que sirva. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya llegó a mi cabeza, lo que me impedirá hablar”, explicó Javier.

La situación de Javier empeoró cuando los especialistas le diagnosticaron cáncer en la sangre, llevando su salud al límite. Ante este panorama, decidió solicitar la eutanasia, un procedimiento que se realizará en pocos días.

“Me voy de este mundo llevándome el dolor de mi madre, mi hermana, mi hija y mi familia. Viendo cómo se tienen que despedir de mí”, dijo Javier con la voz entrecortada. A lo largo de su lucha contra la enfermedad, Javier ha contado con el apoyo incondicional de su familia, que ha respetado su decisión: “Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija”.

“Les pido que me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles”, expresó Javier en un mensaje de despedida que ha conmovido profundamente a quienes lo conocen y a quienes han visto su video.

