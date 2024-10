Tiktoker falleció al caer por unas escaleras en Estados Unidos mientras grababa un video

Una joven influencer rusa perdió la vida al caer por unas escaleras mientras grababa contenido para TikTok en las inmediaciones de una estación de metro en Georgia.

La influencer, identificada como Arina Glazunova, de 27 años, se encontraba acompañada de una amiga al momento del accidente, ambas grabando un video al ritmo de la canción For the Last Time. Según testigos, Glazunova se acercó peligrosamente al borde de una plataforma elevada y, al perder el equilibrio, cayó desde allí.

Antes del accidente, se le escucha cantando: “No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez”.