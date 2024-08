Tengo el corazón roto: Mariah Carey anunció que su mamá y hermana murieron el mismo día

La relación entre Mariah y Alison era algo más complicada, de acuerdo a los relatos de la artista, pues en medio de disputas legales ambas estaban distanciadas.

La cantante de “All I Want for Christmas” había manifestado en sus memorias que “era más seguro física y emocionalmente para mí no tener ningún contacto con ella”, haciendo referencia a Alison.

En ese libro, Mariah acusó a su hermana mayor de “prostituirla” cuando apenas tenía 12 años. “Mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta”, confesó la artista.

Le puede interesar: Ordenan traslado de Jhonier Leal a otra cárcel de máxima seguridad ¿por qué?

Por ese tipo de declaraciones, Alison Carey demandó a Mariah en el año 2021, alegando que su hermana usó el libro como un medio para “humillarla y avergonzarla”.

Mariah Carey, de 55 años, es considerada una de las artistas más exitosas en la industria musical, con su sencillo “All I Want for Christmas” ha logrado la marca de ser la canción navideña más vendida de una artista femenina de todos los tiempos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .