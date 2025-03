Sebastián Arias quiere conquistar a Norma Nivia en La Casa de Los Famosos Colombia

La entrada de Sebastián Arias, actor y modelo de 34 años, a la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ha generado una ola de reacciones tanto dentro del reality como entre sus seguidores.

Su llegada, anunciada previamente por los presentadores Carla y Marcelo, se concretó el jueves 6 de marzo, causando revuelo entre los habitantes de la casa y el público.

Sebastián, oriundo de Bucaramanga y con ascendencia italiana, ha captado rápidamente la atención con su carisma y personalidad. Durante su presentación en el programa, el actor reveló detalles de su vida personal que han dado mucho de qué hablar.

Sebastián Arias quiere conquistar a Norma Nivia a pesar de tener pareja

En una entrevista previa a su ingreso, realizada en el After Show con Karen Sevillano y Vicky Berrío, Sebastián confesó que tiene una relación sentimental fuera del reality, pero que su pareja le otorgó ciertos permisos para interactuar con las participantes. “Con novia, pero vengo con ciertos permisos”, afirmó Sebastián, aclarando que estos límites no incluyen relaciones íntimas, pero sí le permiten coquetear.

Esta declaración generó curiosidad entre las presentadoras, que le preguntaron directamente a quién le coquetearía dentro de la casa, mencionando a Karina García y Norma Nivia como posibles opciones.

Sin dudar, Sebastián respondió que preferiría acercarse a Norma, destacando que cumple con uno de los requisitos de la actriz: la estatura, ya que mide 1.82 metros.

La mención de Norma Nivia como el interés de Sebastián no pasó desapercibida, especialmente porque la actriz mantiene una relación dentro del reality con Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’.

En una conversación privada con la Toxi Costeña, Norma dejó claro que, aunque Sebastián cumple con su estándar de altura, su atención está completamente enfocada en Mateo.

“A mí me fascina Mateo, ya no me importa ni siquiera que sea enano”, expresó la actriz, refiriéndose al hecho de que Mateo no cumple con sus preferencias de estatura, pero que esto ya no es relevante para ella. Además, Norma mostró indiferencia hacia Sebastián, comentando: “Ah, mucho gusto, no sé qué, adiós, me vale huevo”.

Sin embargo, las cámaras del programa grabaron momentos en los que Sebastián observa a Norma con interés, e incluso ha logrado hacerla reír en varias ocasiones. Estas interacciones generaron especulaciones entre los seguidores del reality, que cuestionaron si la relación entre Norma y Mateo podría terminar por la llegada del nuevo participante.

“Mateo ya lo vio viendo a Norma y no le gustó”; “bueno ya perdió el Peluche a Norma”; “El lo dijo en el After de anoche, que iba a echarle la parla a Norma”; “si él dijo que le llama la atención Norma”; “Norma es una mujer que sabe lo que es el respeto es una mujer única y hermosa, muy diferente a las otras de La casa de los famosos”; “La Toxi pensó que Norma iba a decir otra cosa y enseguida iba a ir a contarlo a las brujas pero Norma está enamorada de Mateo”; “Se nota que ella si tiene sentimientos genuinos por él independiente de sus reacciones o cómo hable, pero yo a Mateo si me cuesta creerle”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Desde su ingreso, Sebastián ha causado un impacto notable en la dinámica de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Su presencia no solo ha despertado interés entre las mujeres de la casa, sino también en Emiro, otro de los participantes. Además, su actitud abierta y su disposición para coquetear han añadido un nuevo nivel de tensión y expectativa al programa.

¿Quién es Sebastián Arias, el nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia?

Sebastián Arias es un actor y modelo de 34 años, padre de un niño de 12 años llamado Simón. Aunque ha mantenido ciertos aspectos de su vida personal en privado, se sabe que su actual pareja es una empresaria llamada Claudia y tienen un año de relación. En redes sociales, Sebastián ha compartido imágenes junto a ella, mostrando su amor y compromiso.

