¿Qué es la adicción al amor y por qué esa sería la causa de los fracasos amorosos de Jennifer López?

Todo parece indicar que la segunda oportunidad que se dieron los actores Jennifer López y Ben Affleck de vivir una historia de amor no tendrá un final de comedia romántica. Según medios estadounidenses, dos hechos recientes confirman que las cosas entre la pareja están lejos de ir bien: el primero fue que pusieron a la venta la casa que tenían en común y el segundo fue la fría celebración del segundo aniversario de la boda.

De hecho, ese festejo consistió en que López dio un paseo en bicicleta en los Hamptons, solo acompañada por su esquema de seguridad.

El eventual divorcio de la pareja ha despertado las especulaciones por las causas de los fracasos amorosos de la cantante y actriz puertorriqueña. Algunos medios noticiosos han acudido a expertos para explicar que una mujer de la belleza y el talento de López no haya consolidado una relación matrimonial exitosa.

Desde su aparición en el circuito del espectáculo, López ha sostenido relaciones sentimentales con el productor Ojani Noa, el rapero Sean Combs, el coreógrafo Cris Judd, el cantante Marc Anthony, el bailarín Casper Smart y el ex jugador de beisbol Alex Rodríguez.

Según varios expertos, este comportamiento hace que López muy probablemente sea “adicta al amor”.

Los expertos consideran que la adicción al amor se traduce en la incapacidad de algunas personas de estar solteras. Este fenómeno hace que la gente idealice la vida en pareja, crea que el amor resuelve todos los problemas de la vida adulta. Las personas que sufren de esta adicción a menudo experimentan intensos altibajos emocionales, sintiéndose eufóricas cuando están en una relación y desesperadas cuando están solas o enfrentan problemas en la relación.

La adicción al amor puede ser tan destructiva como cualquier otra forma de dependencia, llevando a las personas a involucrarse repetidamente en relaciones disfuncionales, tóxicas o abusivas.

En respuesta a esta preocupación, muchos terapeutas recomiendan que una vez se sale de una relación sentimental no se debe iniciar otra de inmediato. Aconsejan tomarse el tiempo necesario para pensar las razones por las que las cosas no salieron bien. Además, se receta trabajar en la autoestima y la autovaloración, entendiendo que la felicidad personal es el resultado de las decisiones propias y no la consecuencia de estar o de vivir con alguien.

“Eso no ha sucedido con JLo... desde Ojani Noa, hasta Chris Judd, Marc Anthony, A-Rod, Ben Affleck... ella nunca ha tenido tiempo a solas”, le dijo un experto al portal TMZ.

