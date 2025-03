Las últimas palabras de ‘Coco’ antes de abandonar La casa de los famosos

El actor Gonzalo Escobar, conocido por su papel en la serie juvenil ‘Oki Doki’, se convirtió en el nuevo eliminado del reality show, tras obtener el menor porcentaje de votos con un 5.28%. Junto a él, la influencer La Abuela quedó entre los menos votados, aunque tuvo la oportunidad de regresar a la competencia, dejando al actor fuera del juego.

La salida de Escobar estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento con Melissa Gate, quien no dudó en manifestar su opinión sobre él antes de su eliminación. En una polémica declaración, Gate lo calificó como “hipócrita y descarado” y le pidió que no le volviera a dirigir la palabra en caso de que regresara al programa. “Menos mal me variaron el menú de hoy... Coco, me pareces la persona más hipócrita y descarada de esta casa. Ojalá Colombia me haga el favor de sacarte”, fueron las palabras de Melissa Gate, asegurando que Escobar era el causante de los conflictos que había tenido con las mujeres dentro del reality.

Coco se despidió con fuertes palabras

Por su parte, el actor respondió a las críticas afirmando que no está acostumbrado al maltrato ni a las ofensas, y que su participación en el reality fue una estrategia de juego. “Yo monté mi personaje, pero eso fue cogiendo fuerza cuando dije: ‘voy a jugar lo mío, yo llegué solo, me voy solo’”, expresó. También justificó su nominación a La Liendra, asegurando que lo consideraba un contrincante peligroso dentro de la competencia.

Tras su paso por la televisión, Gonzalo Escobar tomó un rumbo inesperado en su vida. Se alejó del mundo del espectáculo y se estableció en Estados Unidos, donde trabajó en sectores como la construcción y la limpieza. Durante su vida en el extranjero, formó una familia con una mujer argentina y permaneció alejado del ojo público por varios años. Su regreso a la pantalla a través del reality show representó una segunda oportunidad para volver a la pantalla chica, a pesar de su corta estancia.

Antes de despedirse, Escobar decidió nominar a Melissa Gate y dejó en claro su postura frente a ella. “Me parece una persona muy estratega, muy inteligente, pero no le compro ya su personaje. No sabe aceptar las cosas y pienso que uno tiene que aceptar. Se lo dije de la mejor manera”, afirmó el actor, manteniendo su postura hasta el último momento.

