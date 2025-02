Las plataformas de streaming revolucionan el mundo de la moda

Cuando George Lucas lanzó la primera entrega de Star Wars en 1977, no imaginó el éxito arrollador que tendría con esta película. La gente estaba dispuesta a hacer horas y horas de filas frente a las salas de cine con tal de no perdérsela, pero no encontraban ningún tipo de merchandising de la película.



La poca fé que el estudio le tenía a la obra de George Lucas, junto a una época en la que aún no se realizaba una comercialización como la que se hace hoy en día, hizo que no se realizara ninguna línea de objetos alusivos a la historia que llegaría para escribir una de las páginas más brillantes de lo que ha sido el cine con el paso del tiempo.



Tal fue la presión de los nacientes fanáticos de ‘Star Wars’, que tras unas semanas de negociación, la única alternativa viable era generar órdenes de compra, una especie de bonos que las personas adquirieron comprando algunos de los objetos alusivos a la película, que solo podrían recibir seis meses después.

Una verdadera enseñanza para la industria, que logró convertir las historias del cine y la televisión por décadas, en máquinas de hacer dinero a través de todo tipo de objetos, videojuegos, convertidos en parques de diversiones y cada vez más, en prendas de vestir.



El mundo de la moda no es ajeno a este tipo de fenómenos, y más hoy con el boom que viven las plataformas de streaming con la gran cantidad de lanzamientos mensuales en series, películas, documentales y demás especiales.



Así lo plantea el diseñador e investigador Walter Rodrigues, uno de los creadores más importantes de Brasil y curador de Inspiramais, uno de los salones de textiles y accesorios más importantes de la región que se realiza en Porto Alegre.



En esta feria, que acaba de tener su edición 2025, presentó su extensa y profunda investigación sobre las tendencias que prometen imponerse en las próximas temporadas, y en uno de sus apartados se encuentra cómo la influencia de las producciones de las plataformas digitales son claves en las actuales tendencias de consumo de la moda.



“Es necesario estar atento al mundo de las grandes producciones del cine y la televisión, pero en especial, de las plataformas de streaming, que generan un consumo inmediato, pero para ello hay que trabajarlo meses antes de los estrenos para el desarrollo de diseño y producción, y así poder tenerlo todo listo al momento del lanzamiento de la serie o la película”, comentó Water Rodrigues.



Tras lo sucedido con ‘Star Wars’ en la segunda mitad de la década de los setenta, la industria audiovisual, tanto en cine como en televisión, durante las siguientes décadas, empezó a ser socia de grandes marcas de juguetes, tecnología y de vestuario, que buscaba crear series o películas para vender sus productos. El más claro ejemplo es la serie animada Transformers, convertida en una franquicia multimillonaria de todo tipo de productos, entre ellos, un alto impacto en varias generaciones.



IMPACTO DIRECTO



Existen producciones que impactaron directamente en el mundo de la moda. En los años ochenta, ocurrió con series como ‘Dinastía’, donde sus protagonistas, incluidas las villanas, marcaron fuertemente el camino de las tendencias de la moda en su momento.



Un caso particular fue el que presentó ‘Mujer Bonita’, la película que lanzó al estrellato a Julia Roberts. Varios de los trajes que utilizó su personaje, cuando ingresó a la alta sociedad de la ciudad de Los Ángeles, por mucho tiempo, y aún ahora, siguen siendo buscados por las mujeres, encantadas por su elegancia y belleza.



Hoy en día, sigue ocurriendo, como con películas como ‘El diablo viste de moda’ o la serie ‘Emily en París’, sin dejar de lado las producciones que se basan en la vida y creación de grandes diseñadores de la historia, como la ministerie de Disney+, Cristóbal Balenciaga.



“Hablamos que hoy el consumidor consciente busca una experiencia a través de las prendas que adquiere, y para ello, quiere conocer que existe una historia detrás de ello. Las series y películas han permitido que más personas conozcan la historia de los creadores de las grandes marcas, y eso ha impulsado que más personas deseen un Balenciaga, en este caso. Muchas personas no habían escuchado de Balenciaga antes de esto, muchos sabían de la marca pero no de su rica historia y de su importancia en la historia misma de la moda”, comentó Walter Rodrigues, curador de Inspiramais.



DE REGRESO A LOS AÑOS OCHENTA



El mundo rosa ya pasó, por ahora, con el estreno de ‘Barbie’, que generó grandes ganancias por su paso por las salas de cine, su temporada de ‘pago por ver’ y presencia en la plataforma de streaming de Max donde continúa generando importantes números de visualizaciones en los últimos meses.



Pero además, generó una derrama económica en todo tipo de licencias de productos, colecciones de vestuario, pero en especial, una fuerte tendencia en el mercado por productos color rosa, el regreso del brillante y los accesorios donde la pedrería fue gran protagonista.



Una tendencia de la que no sólo se beneficiaron quienes obtuvieron las licencias directas para la comercialización de los productos ‘Barbie’, también buena parte de la industria que generó productos sobre esta línea y colores. De hecho, algunos importantes diseñadores también enfocaron sus nuevas colecciones de moda hacia esta tendencia, por lo que muchas pasarelas se llenaron de rosa.



Por esto, este año, con los próximos estrenos que llegará a las distintas pantallas de consumo de plataformas de streaming, se espera que las formas y colores que caracterizaron los años ochenta, vuelvan a estar de moda con el estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’, una serie de suspenso, ciencia ficción y terror de Netflix, ambientada en la década de los años ochenta en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins (Estados Unidos), donde sus residentes comienzan a lidiar con una dimensión alternativa hostil conocida como Upside Down, después de que una instalación de experimentación humana cercana abre una puerta entre ella y el mundo normal.



Un caso especial, porque la serie no sólo generó una fuerte tendencia del regreso a la moda de los años ochenta desde su primera temporada estrenada en 2016, también dentro de las múltiples referencias pop que manejan los personajes dentro de las historias.



En la temporada en que sus protagonistas se disfrazaron de ‘Los Cazafantasmas’, clásica película de ciencia-ficción de los años ochenta, para el siguiente Halloween aumentaron los pedidos de este tipo de disfraces.



Pero no fue el único fenómeno, también sucedió con la trilogía de ‘Volver al futuro’, la obra maestra de Steven Spilberg, ‘E.T.’, ‘Gremlins’ y ‘Los Goonies’, solo por mencionar algunos.



Además, la misma plataforma prepara la segunda temporada de ‘Merlina’, la serie con el sello oscuro de uno de los maestros del cine de las últimas décadas, que con esta historia, retoma la idea de la hija de la Familia Adams en su etapa escolar, que en su primera temporada encantó y se puso de moda desde su forma de bailar hasta su forma de vestir, donde el negro es el gran dominante de cada prenda de vestir.



De ahí, que desde ya, el mundo de la moda, los creadores de vestuario se preparen para el anunciado gran estreno de 2026 con el retorno, ahora en formato de serie.



Una historia que desde el inicio de su publicación de su saga literaria en 1997, y su rápida llegada al cine, no para de conquistar a las nuevas generaciones. En Colombia, por ejemplo, durante los últimos años siempre esta saga se encuentra entre los libros más vendidos, mientras que sus películas cuentan con una gran cantidad de reproducciones en la plataforma de Max.

