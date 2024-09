Desde septiembre se siente diciembre: profesora colombiana en Estados Unidos se vuelve viral

La profesora anima a los estudiantes a moverse al ritmo de la música y a practicar el español, creando un ambiente festivo y alegre en el aula. La respuesta entusiasta de los estudiantes, que participan con alegría en la celebración, es capturada en el video que rápidamente se volvió viral.

Los comentarios en redes sociales han elogiado cómo Vega ha “colombianizado” a sus estudiantes estadounidenses. Mensajes como “¡Bravo por introducir nuestra cultura con tanto entusiasmo!” e “Imagínense a estos niños cantando en casa, ‘since September we can feel that December is coming’” destacan la creatividad y el espíritu festivo de la profesora.

Además de ser aplaudida por su método divertido y enriquecedor de enseñanza, Vega ha puesto en el centro de atención la rica tradición navideña de Colombia.

