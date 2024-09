Benedict Bridgerton ya tiene pareja; comienza la producción de la cuarta temporada

“El cuento de hadas está comenzando oficialmente”, así explicó Netflix su anuncio de lo que será la cuarta temporada de la famosa serie Bridgerton.

Justo al terminar la tercera temporada, la historia de amor de Colin y Penélope, confirmaron cuál de los hermanos seguiría ahora con su historia de amor.

Si no ha leído los libros, le contamos que Bridgerton es una saga romántica escrita por Julia Quinn en la que detalla la historia de amor de cada uno de los 8 hermanos Bridgerton. En televisión lleva tres temporadas que equivalen a tres libros: el primero, llamado El duque y yo, tocó el tórrido y sensual romance entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings; el segundo, llamado El vizconde que me amó, siguió al hermano mayor, Anthony Bridgerton y su amor con Kate Sharma y el tercer libro llevado a la pantalla fue Seduciendo a Mr. Bridgerton, la relación entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington.

Lea aquí: Con un explosivo volvieron a estremecer a La Parada, en Villa del Rosario

Tras el éxito de la tercera entrega, Netflix anunció que la historia que seguía sería la de Benedict, interpretado por el actor Luke Thompson, uno de los personajes favoritos del público.

La historia de Luke, en los libros, se narra en Te doy mi corazón y cuenta la historia de “cuento de cenicienta” de Sophie Beckett –en la serie se llamará Sophie Baek– quien al asistir al baile de disfraces más importante de Londres, logra llamar la atención de Benedict Bridgerton, “el soltero más atractivo y encantador de la reunión”, dice el libro.

Netflix ya confirmó que la temporada 4 de Bridgerton ha comenzado la producción en Inglaterra y que quien interpretará a Sophie es la actriz australiana Yerin Ha.

Le puede interesar: Nueva tecnología en Ocaña para detectar vehículos sin SOAT

La actriz australiana ha recibido todo el apoyo del elenco, desde su pareja en la serie, Luke Thompson a quien conoció por primera vez en la casa de la showrunner de la serie Jess Brownell: “Recuerdo que Luke estaba allí con los brazos abiertos, listo para un abrazo”, le contó Ha a la página de Tudum de Netflix y añadió: “Ese fue el momento en el que pensé, ‘Ah, está bien, ya no necesito estresarme’”.

Ya tuvo la oportunidad también de conocer a otras actrices del programa: “Todos me recibieron con los brazos abiertos”, cuenta. Claudia Jessie, por ejemplo, quien interpreta a Eloise Bridgerton, recibió a Ha con un separador de libros tejido a crochet como regalo. Y Nicola Coughlan y Hannah Dodd, quienes interpretan a Penélope Bridgerton y Francesca Stirling, respectivamente, se comunicaron con ella antes de conocerla.

“Me dijeron que me comunicara con ellas si necesitaba algo. Para alguien que recién llega al programa, eso significa mucho”, precisó Ha. “Es muy dulce. Me siento muy afortunada y agradecida de ser parte de una familia así”.“Me dijeron que me comunicara con ellas si necesitaba algo. Para alguien que recién llega al programa, eso significa mucho”, precisó Ha. “Es muy dulce. Me siento muy afortunada y agradecida de ser parte de una familia así”.

Conozca: ¿Por qué razón el CNE no tomó ninguna decisión en el caso de la campaña Petro presidente?

¿Cómo será la historia?

La sinopsis de la serie indica que la temporada 4 “se centra en el segundo hijo bohemio Benedict. A pesar de que sus hermanos mayores y menores están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza”.

Eso pasa hasta que una enigmática mujer llama su atención en el famoso baile de máscaras de Violet Bridgerton (interpretada por Ruth Gemmell). “Si bien Benedict conoce a su interés amoroso solo como la Dama de Plata, en realidad es Sophie, una criada ingeniosa con sus propios secretos y sueños”.

El actor Luke Thompson está ansioso por darle vida a esta historia. “Los guiones que Jess y su equipo han creado son dinamita. Son realmente emocionantes”, precisó. “La trama es un poco diferente de ‘Cenicienta’ (...) Es una historia genial, pero también, espero, muy identificable”.

De la cuarta temporada se sabe que incluirá nuevos personajes, además de Sophie:

1. Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung.

“Araminta, casada dos veces y viuda dos veces, tiene dos hijas que debutan en el mercado matrimonial esta temporada y siente la presión de casar al menos a una de sus hijas. Fabulosa, perspicaz y directa, Araminta no responde bien cuando algo (o alguien) amenaza su posición en la sociedad”.

2. Rosamund Li, interpretada por Michelle Mao.

“Hermosa, vanidosa y ansiosa por complacer a su madre, Rosamund es la hija mayor de Araminta y su posesión más preciada. Rosamund pone sus miras en Benedict en esta temporada social. Y, al igual que su madre, Rosamund está decidida a conseguir lo que quiere”.

3. Posy Li, interpretada por Isabella Wei.

“La hermana menor y más amable de Rosamund también debuta este año. Pero Araminta rara vez pone el foco en su segunda hija. El comportamiento hablador y excesivamente amistoso de Posy a menudo la hace meter la pata”.

También se confirmó que la producción ya comenzó en Inglaterra y que además esta próxima temporada tendrá 8 episodios y que de nuevo aparecerán todos los hermanos, excepto Daphne.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion