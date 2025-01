Arrancó una nueva batalla de los realitys en Colombia

Con una bionovela musical y un reality de formato internacional, arrancó esta semana la temporada de estrenos del Canal RCN, con dos objetivos claros, contrarrestar la hegemonía en el rating que por un buen tiempo ha tenido su rival directo, Caracol, y por otro, impulsar su plataforma de streaming.

Durante un largo tiempo, desde el final de MasterChef Celebrity, la apuesta de RCN era repetir viejas producciones con las cuales logró alcanzar el éxito. Con motivo de los 25 años de su estreno, repitieron completa ‘Yo soy Betty la fea’, entre otras producciones. Lo interesante, es que lograba los mismos niveles de rating que la telenovela ‘Escupiré sobre sus tumbas’, según datos de Kantar Ibope Media.

Pero de repeticiones no se sostiene un canal privado nacional, y ya lanzó dos de sus apuestas, con la novela inspirada en la vida de ‘El rey del despecho’, Darío Gómez, y la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, que sólo estará enfrentada a ‘Yo me llamo’ durante mediahora durante su emisión de lunes a viernes.

Lea aquí: Disidencias de las Farc estarían planeando atentar contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

RCN viene probando, con ‘MasterChef Celebrity’, ‘Factor X’ y ahora ‘La Casa de los Famosos’, que es un programa que cuenta con público para emitir durante toda la semana, con capítulos de lunes a viernes a las nueve de la noche, y sábados y domingos a las ocho de la noche.

‘Yo me llamo’, por su parte, se emite sólo de lunes a viernes a partir de las ocho de la noche y con capítulos de noventa minutos, siendo el programa más visto de la televisión colombiana durante este año, con 10.52 puntos según la medición de Kantar Ibope Media, logrando una importante diferencia con respecto a otros programas.

RCN, con la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, ahora sin Cristina Hurtado y la incorporación de Marcelo Cezán en la conducción junto a Carla Giraldo, se estrenó el pasado domingo con 4.62 puntos de rating, siendo el sexto programa más visto en la televisión colombiana de ese día.

No son las mejores cifras para un primer capítulo donde se espera ‘enganchar’ al televidente. Sin embargo, el año pasado, cuando RCN decidió asumir el alto costo de inversión de construir una ‘casa estudio’ en sus instalaciones, para realizar esta versión colombiana de este polémico formato, tampoco logró un buen comienzo y las críticas no se hicieron esperar, en especial con la interacción entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado, pero con el paso de los capítulos y la interacción de las redes sociales, la teleaudiencia mejoró de manera importante.

Esa primera edición RCN, la realizó de la mano de la plataforma de streaming Vix, donde sus usuarios tenían acceso a más material diario del programa, y si pagaban la suscripción, el acceso era ilimitado.

Aunque los resultados fueron muy buenos en ese aspecto, para muchos fue una sorpresa que esa alianza no continuara, pero existe una razón de peso para ello, con el estreno de la propia plataforma de streaming del Canal RCN, la cual no deja de ser arriesgada, pero a la vez, sin duda, toda una realidad en el actual consumo de programas de televisión en Colombia.

Conozca: La soledad de La Gabarra: un pueblo atrapado en el conflicto armado

Sin hacerle un lanzamiento oficial, en la primera semana de su puesta al aire de esta aplicación, ha logrado superar el millón de suscriptores que día a día van descubriendo la gran cantidad de contenido que tiene RCN. Una fuerte apuesta sin dejar de ser competitivo en su señal abierta de televisión como canal.

Participantes de la edición anterior, incluso de otros realitys, pero que con fuertes en redes sociales, harán parte del equipo de La Casa de los Famosos en el mundo digital, como es el caso de Ornella Sierra y Karen Sevillano, junto a la finalista de la pasada edición de MasterChef Celebrity, Vicky Berrío.

Esta apuesta sería la razón por la cual, una buena cantidad de los ‘famosos’ convocados en esta temporada, son influenciadores o generadores de contenido, que quizás, no son muy reconocidos por los tradicionales televidentes del canal.

En ese grupo están Melissa Gate, Emiro Navarro, Valentina Ruiz, Sofía Avendaño, la siempre polémica Yina Calderón, recordada por haber sido expulsada en un reality parecido, ‘Protagonistas de novela’, al intentar agredir con arma blanca a otro de los competidores.

Este grupo lo completan Aleyda Gaviria, Cindy Álvarez, Karina García, Cristian Pasquel y el famoso ‘La Liendra’.

Dentro de los famosos de la televisión se encuentran Juan Ricardo Lozano’, comediante conocido como ‘Alerta’, Lady Tabares, recordada por protagonizar una de las películas más galardonadas internacionalmente en la historia del cine colombiano, ‘La vendedora de Rosas’, así como Fernando ‘El flaco’ Solórzano, Luis Fernando ‘El Negro’ Salas y Norma Nivia, entre otros.

Lo curioso, es que de los 24 convocados, sólo 23 llegaron a la casa. La modelo y DJ Kata Otálvaro, la última anunciada de los famosos participantes no se hizo presente, por lo que de inmediato fue eliminada. Horas más tarde, a través de sus redes sociales, ella aseguró que desde el pasado sábado se encontraba en constante comunicación con los productores del programa, manifestándole que por problemas de salud no podría ingresar a la casa.

Le puede interesar: Promesas viales en el Catatumbo se han convertido en un camino incompleto, ¿en qué van las obras?

Un enfrentado de kilates

Mientras que ‘La casa de los Famosos’ se emitirá de lunes a viernes a las nueve de la noche, en parte se enfrentará a la última media hora de ‘Yo me llamo’ y la primera parte de la telenovela ‘Escupiré sobre sus tumbas’.

No será tarea fácil hacerle contrapeso a un programa que hoy en día es líder en teleaudiencia como ‘Yo me llamo’, que temporada tras temporada parece no dar tregua, siempre con entre los primeros lugares de popularidad y una teleaudiencia fiel, similar a fenómenos del propio canal como ‘El desafío’ y ‘La Voz Kids’.

Coincidencia o no, justo el día que el Canal RCN lanzaba el primer capítulo de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, fue tendencia en las redes sociales de un video protagonizado por el artista de música popular Yeison Jiménez, quien fue jurado en una de las temporadas de este formato.

Al artista parece que no le gustaron algunos comentarios de Amparo Grisales, la principal jurado de este programa, con respecto a su carrera y su música, con comentarios como “Que letra tan maluca”, y en una presentación en un municipio cercano a Bogotá se refirió al tema.

“Cada vez que alguien canta mi música tiene comentarios despectivos hacia mí y hacia mi música. Se llama Amparo Grisales. Nunca me he metido contigo mi amor pero te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo lo que tu nunca tuviste, éxitos musicales”, aseguró el artista en medio de su concierto, lo que de inmediato se convirtió en tendencia.

La polémica vende y promete estar presente en estos dos formatos reality que lejos están de pasar de moda, tras más de 25 años vigentes en la televisión del mundo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos y los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .