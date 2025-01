¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma juntos otra vez? Un detalle desató chisme de reconciliación

Andrea Valdiri, famosa creadora de contenido digital y empresaria barranquillera, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su hija Isabella, de 13 años, ya recibió el apartamento que le había obsequiado en marzo de 2023 con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, el emotivo momento familiar quedó eclipsado por un detalle que no pasó desapercibido para su audiencia y que ha generado rumores de reconciliación con su exesposo, Felipe Saruma.

En publicaciones recientes, Valdiri apareció luciendo un collar que lleva grabada la palabra ASIA, un diseño con un significado especial.

Según Revista Vea, este accesorio incluye las iniciales de los nombres de quienes formaron la familia que alguna vez compartió con el influenciador: Andrea, Saruma, Isabella y Adhara.

El collar rápidamente desató comentarios y especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron: “¿Y ese collar qué? ¿Todavía con Felipe Saruma?”, mientras que otros aseguraron: “Si ella está usando ese collar, teniendo toda una colección de joyas, es por algo”. Las opiniones se dividieron entre quienes creen que podría tratarse de un simple gesto de cariño y quienes aseguran que podría haber un acercamiento sentimental.

Andrea Valdiri ya se pronunció sobre los rumores en el pasado

En febrero de 2024, Valdiri realizó una transmisión en vivo en la que respondió directamente a las preguntas sobre una posible reconciliación con alguno de sus exparejas. La creadora fue enfática: “No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé. ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú... no, no, no me gusta”.

Además, Andrea reflexionó sobre su vida personal y las relaciones del pasado: “De un tiempo para acá, callé muchas cosas porque no quería entrar en polémicas. Siento que uno debe recordar solo lo bonito para no llenarse de odio o rabia. De cada persona que se vaya de tu vida, recuerda lo bonito y ya”.

Aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores, las declaraciones previas de Andrea Valdiri parecen dejar en claro que una reconciliación no estaría en sus planes.

Sin embargo, sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal que pueda dar pistas sobre el estado actual de su relación con Saruma.

