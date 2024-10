¿Por qué le habían quitado la custodia del niño Alexis Delgado a su madre y vivía con su presunto asesino?

Luego de que se hallara el cuerpo sin vida del menor Alexis Delgado, son varias la preguntas que ha salido a relucir, entre ellas el motivo por el cual el niño de 2 años no estaba con su madre. Desde hace más de un año las autoridades le habían dado la custodia a la hermana de Luz Ángela Ramirez, progenitora del menor.

Aún sin salir de la conmoción que ha generado la muerte de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca, nuevamente el país se enfrenta a la noticia del fallecimiento violento de otro niño, esta vez fue el menor Alexis Delgado Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido el pasado viernes, 18 de octubre.

Aunque inicialmente se hablaba de que el niño se había caído de un caballo, las autoridades informaron que Alexis había sido víctima de tortura, abuso sexual y luego fue asesinado. El principal sospechoso del homicidio es Carlos Herrán, tío político del menor.

El niño de 2 años vivía en una finca en San Cayetano, Cundinamarca, con la hermana de su madre, Jeimy Ramírez, y su esposo, Carlos Herrán. Alexis vivía con su tía y su cónyuge desde hace un año y 10 meses, así lo afirmó la madre del menor, Luz Ángela Ramírez, para el medio La Red Viral.

De acuerdo con la mamá de Alexis, cuando el menor tenía 9 meses, las autoridades decidieron que él no podía seguir viviendo con su progenitora, esta decisión se tomó luego de que Luz Ángela saliera de su vivienda a firmar unos documentos en la empresa en la que trabajaba y dejó al menor sólo en la casa.

“Me lo quitaron porque lo descuidé en un momento que fui a la empresa y lo dejé solo, ellos no sabían por qué lo hice”, afirmó Ramírez, quien reconoció que le dolió lo que le habían hecho y por eso no hizo algo más para recuperarlo, pues no se presentó a la Comisaría de Familia.

Por otra parte, el padre de Alexis, Luis Delgado, reside en el departamento de Tolima junto a otro hijo. “Que las autoridades hagan su trabajo y, que ojalá le den cadena perpetua a ese desgraciado, nunca hubo sospecha de él, nunca nos imaginamos que el muchacho fuera hacer eso”, declaró este hombre ante un medio bogotano.

