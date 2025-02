Estaba atada y con una herida en el cuello: detalles del atroz crimen de una mujer en Bucaramanga

Desnuda, atada de sus extremidades con unas telas, con una herida en el cuello y tendida sobre unos desechos de basura fue encontrada sin vida una mujer en zona boscosa aledaña a la vía antigua que conduce al barrio Mutis o al puente de La Novena, justo detrás del conjunto Marsella Real de la Ciudadela Real de Minas.

Este macabro crimen, que es investigado por la Policía y el CTI de la Fiscalía, salió a la luz sobre la 1:30 p.m. de este viernes, 21 de febrero, cuando una habitante de calle, conocida como ‘Karla’, quien deambulaba por este álgido sector en el que prolifera el consumo de droga y demás problemas sociales, halló el cadáver.

Ella, estupefacta al verlo, se encargó de dar aviso a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Para contrastar la información, una patrulla se trasladó hasta el sitio, encontrando la horrible escena.

¿Quién era la mujer asesinada en la escarpa occidental de Bucaramanga?

Al tiempo que los organismos de socorro hacían lo propio, investigadores de la Sijin y CTI se encargaron de entrevistar a ‘Karla’ para empezar armar el rompecabezas del crimen.

Lo primero, según la mujer, es que la víctima es otra habitante de calle que frecuentemente pernoctaban la zona. Por el momento, autoridades desconocen su identidad.

La testigo reveló a las autoridades que conocía a la hoy fallecida y la última vez que la vio fue en la madrugada del miércoles, 19 de febrero, por el puente de La Novena en compañía de un sujeto conocido como ‘Kelvis’.

Ella no dudó en decir que este hombre, en el pasado, había violentado sexualmente a la víctima.

“Hace meses la violó, la amarró y trató de asfixiarla en el mismo lugar donde fue hallada. Ha hecho lo mismo contras habitantes de calle, dice que le causa satisfacción”, se lee en el reporte de las autoridades.

El acusado tiene un cambuche en esta zona, cerca de donde se encontró el cuerpo. La Policía, a pesar de no haber flagrancia para capturarlo, lo ubicó y le preguntó por lo ocurrido. El hombre respondió que no vio ni escuchó nada extraño.

“Manifestó que distinguía a la hoy occisa, que también era habitante de vivienda no formal y de nacionalidad venezolana, consumidora de estupefacientes”, dijo el sujeto.

La mayor cantidad de evidencias posibles fueron recopiladas por las unidades del CTI para trabajar en el esclarecimiento de los hechos. El cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue de Medicina Legal para establecer su plena identidad y adelantar la respectiva necropsia.

