En Barranquilla un tatuador se opuso a ser atracado y delincuente le disparó en el rostro

El dolor que embarga en estos momentos a los familiares de Jorge Jesús Mejía Suárez, es inmenso. Y no es para menos, su hijo fue asesinado por un ladrón que llegó hasta su residencia con intenciones de despojarlo de sus pertenencias, pero como se opuso, le dio un disparo en la cara.



Lo que han contado los familiares a las autoridades, es que Jorge Jesús la noche del sábado 17 de agosto estaba en la terraza de su residencia, ubicada en la carrera 39A con calle 30, barrio Costa Hermosa de Soledad, cuando de un momento a otro aparecieron dos sujetos en una motocicleta. El parrillero lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara el celular que tenía en sus manos.



Suárez Mejía, de 27 años de edad, quien era un reconocido tatuador en el sector, se negó a entregar su móvil y fue entonces cuando el presunto ladrón le hace un disparo en la cara y luego, junto con su cómplice, salió huyendo en la motocicleta.

Jorge Jesús Mejía Suárez fue auxiliado por sus familiares y lo llevaron hasta el centro de salud del barrio Simón Bolívar de Barranquilla, que queda cerca donde ocurrieron los hechos. Allí los médicos que lo atendieron, lo estabilizaron y, por lo complicado de la herida, lo remitieron hasta el Hospital General Barranquilla.



En este último centro asistencial lo atendieron, pero en la madrugada del domingo 18 de agosto le comunicaron a sus familiares que murió por un paro cardiorespiratorio.

“Hijo mío cuanta falta me vas hacer. Dios mío por qué me lo quitaste, padre si él era mi niño bello; padre este dolor tan fuerte que me embarga no me va a dejar tranquilo”, escribió en sus redes sociales, Jorge Mejía, padre de la víctima.



“Jorgito lindo, mi muchacho bello, esto es bien horrible tener que aceptar que ya no te voy a ver más, no padre, no, porqué me lo quitaste Dios, tú sabes cuanto lo queríamos sus familiares cercanos”, se lee en otro aparte del escrito.



Entre tanto, las autoridades investigan para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal, que deja enlutada y con mucho dolor a la familia Mejía Suárez en el barrio Costa Hermosa de Soledad.

