Al presunto homicida de Marlen Mozo lo abatieron en enfrentamiento

El presunto asesino de la empleada de Supergiros Marlen Fernanda Mozo Jiménez en Bosconia, Cesar, fue abatido por la Policía del departamento en la mañana de este jueves 7 de noviembre, en medio de un cruce de disparos. Así lo dio a conocer la Gobernación del Cesar, a través del secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel López.

En un video que publicó en sus redes sociales, el funcionario confirmó que desde la tarde del miércoles 6 de noviembre se comenzaron a ver los resultados de la recompensa de 40 millones de pesos ofrecida por las autoridades ($20 millones ofrecidos por la Alcaldía de Bosconia y $20 millones por la Gobernación del Cesar) con las capturas de cuatro personas que presuntamente harían parte del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), el grupo que se adjudicó el homicidio de Mozo Jiménez. Supuestamente, a los delincuentes les encontraron granadas, pistolas y revólveres.

“Esta mañana (7 de noviembre), a las 4:30 a. m., en las operaciones en el territorio con allanamientos en cada uno de los sectores donde ha llegado información con base en esta recompensa que hemos ofrecido se da un intercambio de disparos; una reacción que presuntamente es la misma arma que asesinó a esta joven joven y presuntamente es el autor material de este hecho y es dado de baja”, agregó el secretario de Gobierno.

El trabajo articulado entre la Policía, Ejército y Fiscalía General de la Nación permitió que se diera de baja al supuesto responsable de asesinar a balazos a la joven de 18 años Marlen Fernanda Mozo Jiménez, en medio de las diligencias que uniformados llevaban a cabo para capturar al señalado.

El homicidio de Marlen Mozo

El asesinato a bala de la joven se perpetró el lunes festivo 4 de noviembre, mientras ella laboraba en un local de Bosconia, Cesar. Desde que se conoció el hecho ha causado revuelo nacional y ha preocupado a los ciudadanos en general.

Marlen Mozo fue atacada por un sicario que llegó a su punto de atención y le disparó directo a la cabeza. Le dejó un panfleto amenazante en el que se dirigía a la empresa en la que laboraba desde hacía una semana: Supergiros, y firmó como Ejército Gaitanista de Colombia.

De inmediato tomó fuerza la versión de un posible ataque directo a la empresa de apuestas en el departamento del Cesar y en Magdalena, donde dos días antes hubo un ataque a tiros contra una de sus sedes por negarse a pagar una extorsión.

El vocero de la empresa en el Cesar, Johnny Mena, aseguró que la organización no cerrará sus puertas, pues esto sería rendirse ante los criminales. El también abogado señaló: “Nosotros no nos podemos dejar acobardar de estos bandidos. Si nosotros cerramos es mandarles un mensaje de derrota a estos bandidos y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a pedir acompañamiento al Gobierno nacional y vamos a hacer todo lo posible para que esto se esclarezca”.

En el departamento continuarán investigando el homicidio de la joven. Hasta ahora, lo confirmado es que el hombre que supuestamente le disparó fue abatido y que otros sujetos que también habrían participado en el ataque están en manos de las autoridades.

