Prevención y manejo de la "diarrea del viajero"

En época de vacaciones nos exponemos a diferentes enfermedades, una de ellas son los problemas digestivos.

Los problemas digestivos que aparecen con más frecuencia durante las vacaciones son las diarreas, principalmente las que se producen después de comer algún alimento en mal estado, las digestiones pesadas cuando comes mucho y el estreñimiento.

Cuando se visita un lugar en el que el clima o los hábitos de higiene son diferentes a lo de la persona, hay un mayor riesgo de tener diarrea del viajero.

La diarrea del viajero suele presentarse durante la estadía y generalmente se resuelve por sí sola en unos pocos días. Sin embargo, es una buena idea llevar consigo medicamentos biorreguladores aprobados por el médico cuando viajes a zonas de alto riesgo. De este modo, estarás preparado en caso de que la diarrea sea grave o no desaparezca.

Se caracteriza por una a tres deposiciones líquidas diarias, que pueden estar acompañadas de náuseas, vómitos, retortijones, fiebre o sangre en las heces. Además, es común que ocurran varios episodios de diarrea durante el mismo viaje.

Según el doctor Andrés Reyes médico especialista en medicina biorreguladora y vocero Heel Colombia: “La diarrea es una patología muy frecuente que afecta el estilo de vida, y la cotidianidad del paciente, lo cual, está relacionado con aumento en la frecuencia de las deposiciones y puede estar ligado a la deshidratación, es una patología muy prevalente en diferentes zonas del país. En mayor frecuencia se observa en la población pediátrica, pero en diferentes grupos poblacionales también”.

Aunque no es una enfermedad grave, puede tener un fuerte impacto en tu día a día, se puede deshidratar, los síntomas obligan a quedarse en la cama un par de días y algunas veces puede tener que interrumpir las vacaciones.

Otras patologías como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y el intestino irritable pueden empeorar por una gastroenteritis tras viajar en países de riesgo como oriente, América central y del sur, África y Asia.

Más allá de la diarrea del viajero, las dolencias oculares son frecuentes en época de vacaciones debido a las actividades al aire libre y las largas horas en la playa y la piscina. También es posible que experimentes algún dolor de cabeza o molestia muscular, sobre todo si has optado por un destino de montaña. Y no te olvides de los temidos mareos y del estreñimiento que se produce por el cambio en los horarios de las comidas y la incorporación de alimentos a los que no está acostumbrado.

Las medidas preventivas de la diarrea del viajero incluyen beber solo agua embotellada, no tomar alimentos crudos, no tomar zumo, lavarse las manos cada vez que vaya al baño, evitar los baños públicos en piscinas.

Según el doctor Andres Reyes vocero médico de laboratorios Heel “Frente al manejo de la diarrea es importante restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal basándose en una dieta rica en alimentos de origen natural, vegetales y frutas que contengan fibra, y poder suplementar probióticos, único simbiótico con zinc y aporte de electrolitos que trata y mejora los episodios de diarrea en el paciente”.

Como es mejor prevenir que lamentar, es crucial anticiparse a estos problemas comunes llevando un botiquín de viaje que contenga:

Material de cura: Tijeras, pinzas, tiras adhesivas, esparadrapo, vendas, gasas estériles y algodón.

Desinfectantes:Gel desinfectante para las manos y solución yodada (si te olvidas de ellos, acuérdate de lavar las heridas con agua y jabón).

Protector solar:Escoge un buen protector solar que bloquee los rayos UVA y UVB y con un factor de protección solar superior a 30. Durante las vacaciones tu piel está más expuesta al sol. Lleva también una crema para tratar las quemaduras solares.

Prebiótico más probióticos: son los aliados perfectos para prevenir y tratar la gravedad de la diarrea del viajero y las funciones digestivas, regenerar la flora intestinal y favorecer las defensas naturales.

