Cáncer de cabeza y cuello: se necesita crear más conciencia

Si bien es cierto que la mayoría de la población es consciente de que el cáncer es una enfermedad de cuidado, que requiere de ciertas terapias para su tratamiento y hasta puede resultar mortal, hay ciertos tipos de cánceres sobre los que hay menos sensibilización, como el caso de aquellos de cabeza y cuello.

La falta de conciencia sobre estos tipos de cánceres dificulta que sean diagnosticados y tratados a tiempo, lo que reduce las posibilidades se supervivencia de los pacientes.

“Los cánceres que en su conjunto se conocen como cánceres de cabeza y cuello suelen tener su origen en las células escamosas que recubren las superficies de la mucosa de la cabeza y el cuello (por ejemplo, las del interior de la boca, la garganta y la laringe). A estos cánceres se les denomina carcinomas de células escamosas de la cabeza y el cuello.”, explica una publicación del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.

Añade que en esta categoría también se incluyen aquellos cánceres que se originan en las glándulas salivales, los músculos o los nervios de la cabeza y el cuello, pero son casos menos comunes en comparación con los carcinomas de células escamosas.

Preste atención a los síntomas

De acuerdo con Jonathan Liendo Herrera, cirujano subespecialista en cirugía de cabeza y cuello, los bultos o masas son el primer signo de alarma para este tipo de cáncer, aunque hay otras señales más especificas, de acuerdo con la zona donde esté localizada la enfermedad.

“La ronquera o cambios de la voz, episodios de sangrado nasal o cavidad oral, úlceras o llagas pequeñas que no sanan tras 5 días, dolor en cuello que no mejora después de una semana y lesiones en piel que no mejoran después de un mes son algunos síntomas a los que se debe prestar atención”, explica Liendo Herrera.

Con respecto al tratamiento de este tipo de cáncer, el médico cirujano explica que, dependiendo del caso del paciente, primero se realiza una operación y luego se realizan sesiones de quimioterapia o viceversa y agrega que varios especialistas son parte de la atención integral para tratar este tipo de cáncer.

“Siempre nos apoyamos en otros especialistas como radiólogos y patólogos con los cuales tomamos decisiones en las juntas oncológicas. Posteriormente, en la fase de recuperación y rehabilitación de nuestros pacientes, contamos con fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos y terapistas ocupacionales”, anota el médico.

¿Se transmite por contacto sexual?

El cáncer de orofaringe (aquel que se desarrolla en amígdalas, base de lengua, faringe), laringe y nasofaringe puede ser causado por el Virus de Papiloma Humano (VPH), a través de contacto sexual.

Sin embargo, esta no es la única forma de desarrollarlo, también durante los partos vaginales los recién nacidos se pueden infectar.

“La gran mayoría de infecciones son de origen sexual. La única estrategia con evidencia científica es la vacunación contra el VPH tanto a niñas como a niños (vacuna disponible en Colombia) y disminuir la promiscuidad, ya que el numero de compañeros sexuales sí aumenta el factor de riesgo de infección”, puntualiza el doctor Liendo Herrera.

