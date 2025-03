Nos están asesinando: líderes en el Catatumbo le hacen reclamos a Petro en su visita a Tibú

El presidente Gustavo Petro llegó a Tibú, en la tarde de este jueves para socializar los decretos de Conmoción Interior en el Catatumbo.

Durante el evento, antes de la intervención del jefe de Estado, varios líderes sociales e indígenas intervinieron. Varios hicieron fuertes reclamos al Gobierno e incluso, uno de ellos que no estaba en el orden del día, reclamó sin micrófono: “nos sentimos perseguidos por confiar en la paz total (...) No están asesinado (...) hay cosas que no le están diciendo”, aseguró.

Otra líder social, que tampoco dijo su nombre pues intervino sin micrófono desde el público, le dijo al mandatario: “presidente, míreme que le estoy hablando, ¿por qué no nos da recursos a los líderes de acá? Usted confía mucho en terceros”, señaló.



Otro de ellos, que sí estaba en el orden del día del evento, fue el líder indígena Juan Titira representante del resguardo Motilón Barí: “no nos acogemos al Pacto Social por la Paz en el Catatumbo, espero nos entienda presidente Petro, pero el Estado nos ha incumplido”.

Según reconoció el propio Gobierno, varias personas del público empezaron a irse antes de la intervención del presidente Petro, pero porque debían regresarse a sus hogares y las condiciones de desplazamiento son complejas alrededor del municipio de Tibú.

Otra persona que intervino desde el público, identificado como docente, dijo: “espero que las próximas veces sean escuchados los voceros para no quedar como groseros ante el país”.

“Desde los rascacielos de Bogotá no quieren que declaremos la Conmoción Interior en el Catatumbo”: Alexander López

El director saliente del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, expuso un discurso apelando a la lucha de clases: “Desde los rascacielos de Bogotá no quieren que declaremos la Conmoción Interior en el Catatumbo (...) no se dejen engañar: la crisis en el Catatumbo viene desde hace décadas”, señaló.

En el evento en Tibú se presentaron los avances de los siguientes proyectos: vía Convención - La Mata, anillo vial, troncal del Catatumbo, caminos comunitarios y ancestrales del Pueblo Barí.

También harán la implementación de comunidades energéticas, creación de la sede de la Universidad Nacional en el Catatumbo y mejoramiento integral de las sedes educativas. Y anunciaron inversiones para el Hospital Emiro Quintero Cañizares y optimización de las IPS públicas.

