‘Las universidades deben pensar en renovar su oferta académica’

Juan Antonio Nieto Escalante es presidente y rector de la Universidad Libre en la seccional de Cúcuta. En esta misma institución de enseñanza superior, en Bogotá, estudió Derecho. Nació en una familia de educadores. Se ha desempeñado en importantes cargos públicos y su dedicación al estudio es constante. Sobre su gestión actual lo entrevistó La Opinión.

¿Cómo están el funcionamiento y desarrollo de la seccional de la Universidad Libre en Cúcuta, de la cual usted es presidente y rector?

Nuestra Universidad enfrenta hoy las dificultades que en general las instituciones de educación superior (IES), tanto privadas como públicas atraviesan: caída en la matrícula, especialmente por el desánimo, diría yo, ante las expectativas de las nuevas generaciones por programas y oficios que conlleven menos tiempo e inversión. Todo esto jalonado, además, por la influencia de las redes sociales que les muestran a los jóvenes un éxito fácil de alcanzar, sin mayores esfuerzos. Entre otros.

¿Tiene nuevos proyectos de carreras profesionales?

Sí, para algunos programas, pero a nivel de posgrados. Respecto de los pregrados, propuse a las directivas nacionales de la universidad que, por el contrario, revisemos los existentes, quedarnos solo con aquellos que generen menos afugias económicas a la universidad y crear una gran escuela de posgrados: doctorados, maestrías, especializaciones a donde vengan a terminar de formarse los nuevos profesionales de Norte de Santander y Colombia.

He propuesto al SIES+, el sistema donde estamos agrupadas las instituciones de educación superior, un ejercicio de sinceramiento sobre el comportamiento de nuestros programas y nuestras finanzas para tratar de equilibrar la oferta. Aquí en Cúcuta, por ejemplo, tenemos siete facultades de Derecho, otras tantas de Ingeniería y programas de Salud, con programas que a duras penas alcanzan el punto de equilibrio. Así podríamos enfocar nuestros esfuerzos en sintonizarnos e invertir en las carreras y programas que consulten la necesidad de los jóvenes y de la región.

¿Participa la universidad en el estudio de los asuntos regionales?

Ni la Libre y no veo a ninguna otra haciéndolo. He dicho que la academia en Norte de Santander, es una academia austista frente a los temas nacionales y regionales. Hoy deberíamos haber hecho ya una evaluación y seguimiento, por ejemplo, a los planes de desarrollo de los municipios y el departamento; a los temas de frontera; por lo menos opinar sobre la problemática de seguridad; de pobreza, etc, pero sobre los resultados que la investigación académica nos arroje. Estoy tramitando para nosotros en la Libre, la creación de un Observatorio de Gobierno y Políticas Públicas. Quiero aprovechar la inquietud, la gran capacidad de análisis y crítica de los jóvenes para contribuir a formar dirigencia ética y preparada, para la ciudad, la región y el país.

¿Las universidades con funcionamiento en la región satisfacen las demandas correspondientes a educación superior?

Esta pregunta se responde con lo ya dicho en una de las anteriores, en el sentido de que la oferta académica de la región debe tomar el pulso de lo que nuestros jóvenes desean y entre todas ponernos de acuerdo qué programas ofrecer, que los beneficie y a la región toda.

¿Le ve buen futuro al proyecto de la Universidad del Catatumbo?

Cuando uno escucha que se creará una nueva universidad o un nuevo centro docente, la propuesta se saluda con entusiasmo. Y, por supuesto, crear una universidad en el Catatumbo, con más vera. Sin embargo, considero que deben tenerse muy en cuenta los programas que se ofrecerán. Se escucha decir entre los jóvenes que ellos en realidad desean es salir de la región e ir a universidades de otras ciudades.

Valdría entonces la pena consultar de una manera técnica, científica, dicho sentir, para no equivocarse y eventualmente hacer inversiones que terminen en elefantes blancos. Debe, además, pensarse qué otras facilidades asociadas a los estudiantes de la eventual universidad, pueden ofrecerse para evitar futuras deserciones.

¿Requiere Colombia cambios o ajustes en cuanto a la educación superior?

Sin duda. La necesidad de creación de programas que incorporen cada vez más el componente tecnológico y de la inteligencia artificial, para conocerla, comprenderla y ponerla en práctica sin descuidar las humanidades y las ciencias sociales, lo cual debe ser prioridad en los mandatos de los gobiernos de todo nivel. Por supuesto ampliar el acceso a la educación superior en las instituciones públicas y privadas y rigurosidad para que estas mejoren en calidad. La educación en el país, en calidad, aún está en la cola.

Siendo Norte de Santander territorio fronterizo con Venezuela, ¿tienen programas conjuntos las universidades de los dos países, sobre todo en esta área limítrofe?

No tenemos en el departamento un amplio intercambio académico con las universidades venezolanas, como deberíamos tenerlo. En la Universidad Libre, estamos pendientes de la aprobación de un convenio cuya acta de entendimiento firmamos con el rector de la Universidad de los Andes, de Mérida, para hacer una movilidad académica que nos permita la convalidación de títulos, entre otros.

¿Está bien de docentes la universidad?

Considero que sí. La Libre es la única universidad privada del Norte de Santander con acreditación de calidad multicampus. Esto nos exige contar con una nómina docente adecuada y sobre todo muy calificada. Lo mínimo que se le exige a un docente para estar con nosotros, es contar con una maestría y revisamos en detalle, su currículo académico y profesional. Y, nos ocupamos de traer docentes nacionales y extranjeros, de las más altas calidades para los posgrados.

¿En qué está la programación de actos especiales en la Universidad Libre en Cúcuta?

El año pasado, trajimos a nuestros ciclos de conferencias y actos especiales, por ejemplo, al exprocurador Fernando Carrillo, para hablar sobre democracia; al exministro TiC, David Luna, sobre el tema, de los algoritmos e inteligencia artificial; sesionó la comisión primera de la Cámara, en Audiencia Pública, sobre el tema de Cúcuta, Ciudad Distrito; también la comisión primera de la cámara, sobre la reforma al código procesal del trabajo y la seguridad social; el exministro de Justicia, Wilson Ruíz, sobre autonomía de las regiones; llevamos a cabo el II Seminario de Derecho Penal, procesal penal y filosofía del derecho; el foro de los ferrocarriles nacionales; Jennifer Pedraza, sobre el rol de la mujer en la política, en el que además se tratará el tema de la prohibición para que se realicen matrimonios de menores de edad; el cuatro de diciembre estará con nosotros el Juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto. Para el próximo año, hablaremos sobre jurisdicción agraria, y estará José Félix Lafaurie.

Quiero traerles a los estudiantes voces nacionales sobre temas trascendentales para contribuir a la formación, sus propios juicios.

¿Qué opinión tiene sobre el proyectado Distrito de Cúcuta, ya en trámite en el Congreso?

Me gusta. Pero, importante que lo tenga claro el municipio, es que implica también aportes del ente territorial para concretar tres aspectos que los distritos conllevan. Primero, un régimen especial, esto es, generar inversiones, aportes de capital privado, generación de empleo, disminución de la pobreza, entre otro. Segundo, los criterios diferenciales para la asignación de recursos a través del presupuesto de la nación; esquemas de administración y financiación, etc. Y, tercero, de acuerdo con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tendrá una competencia para dividir el territorio en lo que podríamos llamar, como en Bogotá, localidades; ejemplo, las localidades de Atalaya, La Libertad, el Centro, con alcaldes locales, juntas administradoras locales y planes de desarrollo local. Reitero, que estas que aquí llamo localidades, lo tomo de Bogotá y, en vía de ejemplo.

