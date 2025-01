La soledad reinó en la frontera entre Táchira y Norte de Santander

La soledad fue la reina este jueves nueve de enero en los puentes que comunican a Colombia y Venezuela, específicamente los que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira.

La dinámica habitual de un día de semana cualquiera se vio menguada fundamentalmente por el clima de tensión política y social que se vive en Venezuela, donde hoy está prevista la juramentación del nuevo presidente de la república.

La Opinión conoció que en San Antonio del Táchira aumentó la presencia de efectivos militares, además de tanquetas y vehículos antimotines, que incrementaron la desconfianza en el ambiente, incidiendo directamente en la reducción sustancial del flujo de personas.

Entre las razones señaladas por los pocos transeúntes que se desplazaban por los pasos Simón Bolívar, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander sobre la poca movilidad, destacó principalmente el temor que existe es, no tanto por un repentino cierre de frontera -medida descartada de momento- sino de ser víctimas de detención arbitraria por parte de funcionarios de la fuerza pública venezolana sin motivo alguno.

Desapariciones ¿forzadas?

A propósito de este modus operandi que estarían implementado los organismos de seguridad de Estado venezolano en la frontera con Colombia, al pie del puente Francisco de Paula Santander, en El Escobal, un grupo de personas protestaban de manera pacífica por la desaparición de cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente en medio de esos operativos relámpago de captura.

Vestidas con camisetas blancas y mostrando carteles con las imágenes de sus seres queridos, las madres y esposa de estos hombres pidieron ayuda a las autoridades colombianas y venezolanas, para localizarlos.

Zoraida Martínez es madre de Jesús David Tarazona Martínez, el auxiliar de la Policía de 19 años, desaparecido desde el dos de enero, cuando fue a Ureña con un amigo a buscar su moto, pero ya no regresó.

La última imagen que tiene de su hijo es la que muestran las cámaras de seguridad, ubicadas en el punto de control de la Guardia Nacional a la entrada de Ureña. “A las 7 y 13 de la mañana lo vemos cuando pasa para allá, pero ya luego no lo vemos regresar más”, contó la angustiada madre, que solo pide saber dónde y quién tienen a su hijo.

Martínez indicó que ya se acercó a preguntar a sedes de guardia venezolana en Ureña y un familiar hizo lo propio en Caracas, “pero en ningún lado lo tienen”, dijo.

Blanca Nuvia Márquez es la madre de José Ángel Silva Márquez, quien desapareció junto a Jesús David, cuando lo acompañó a buscar la moto.

“Queremos que nos den alguna información, ya hoy (ayer) ocho días, y no sabemos nada de ellos. Nos dicen que esperemos, pero somos madres y no podemos sentarnos a esperar, ya no podemos más”, dijo la mujer entre lágrimas, asegurando que ya radicó denuncia en Fiscalía y en todas las entidades correspondientes.