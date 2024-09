La crisis de salud en Norte demanda soluciones inmediatas: Supersalud recibió quejas contra las EPS

Quejas recurrentes

La mayoría de usuarios manifestó quejas relacionadas con la falta de entrega de medicamentos y la demora en la autorización de procedimientos médicos, y otros denunciaron la falta de citas con especialistas.

Una de las usuarias, Mariela Barrera quien sufre de párkinson, manifestó que lleva más de tres meses esperando sus medicamentos. “No me han entregado los parches que necesito para poder caminar. Si no me los pongo, no puedo moverme bien. He ido varias veces a la farmacia y me dicen que no hay disponibilidad y es desesperante”, relató.

Por su parte, otro usuario, expresó que su madre, una anciana postrada en cama, lleva desde agosto sin recibir pañales ni suplementos alimenticios, necesarios para su cuidado. “Desde el 5 de agosto no me entregan nada. He ido varias veces, pero solo me dan excusas, eso es una falta de respeto con las personas mayores”, declaró con frustración.

Denuncias contra gestores farmacéuticos

Las denuncias más repetidas apuntaron hacia los gestores farmacéuticos, como Pharmasan, encargados de la entrega de medicamentos para varias EPS, entre ellas Coosalud. Los usuarios aseguran que la falta de coordinación y la demora en el suministro de medicinas están afectando gravemente su salud.

“Es inaceptable que después de tantas quejas y reclamaciones, aún no se resuelvan los problemas con Pharmasan. Ellos fueron los responsables de la distribución de medicamentos en 2022, y quedaron miles de personas sin sus tratamientos. Volvieron a ser contratados por las EPS y la situación no mejora”, indicó Jaime Martínez, veedor de salud, quien también denunció la falta de atención oportuna en la asignación de citas con especialistas, especialmente las relacionadas con oftalmología.

También presentaron quejas contra Insercoop y Cafam.

Los pacientes señalaron que deben madrugar para recibir fichos con los que puedan reclamar sus fórmulas médicas, pero es un proceso que no da abasto para la cantidad de personas que día a día llegan a las farmacias en búsqueda de sus medicinas.

Además, denunciaron que en algunas farmacias, ni siquiera tienen servicio de baños, por lo que deben esperar en precarias condiciones durante largas horas hasta ser atendidos.

“Las farmacias de la EPS no entregan los medicamentos, los que atienden lo hacen con groserías tras groserías y no tienen la capacitación adecuada para atender a la gente”, denunció Alberto Cera, veedor de salud en Villa del Rosario.

Precisó que la falta de personal capacitado y la actitud poco profesional hacia los usuarios se ha convertido en una constante, generando frustración y un sentimiento de abandono en los pacientes.

Cera también comentó que, a pesar de presentar varias quejas ante la Secretaría de Salud, no se han logrado resolver estas problemáticas, resaltando que los ancianos y personas de la tercera edad se ven obligados a madrugar para obtener citas médicas y para encontrarse con que no pueden recibir los medicamentos recetados.