Catatumbo en crisis: Llamado urgente al Gobierno Nacional para detener la guerra y proteger a los civiles

El mensaje del Catatumbo

Finalmente, el gobernador envió un mensaje a los actores involucrados:

• Al Eln y las disidencias de las Farc, para que cesen la confrontación y prioricen el bienestar de la comunidad.

• A la iglesia y organizaciones internacionales, para que actúen como mediadores y apoyen en la búsqueda de soluciones.

• A la comunidad del Catatumbo, asegurándoles que no están solos y que las autoridades trabajarán para garantizar su protección y asistencia.

• La firma del Pacto Catatumbo, que está listo para que se inicie su ejecución.

“En algún momento de la historia, el Catatumbo debe convertirse en un territorio de paz. Hoy más que nunca necesitamos unirnos para superar esta tragedia”, concluyó Villamizar.

Ecopetrol suspende operaciones en Tibú

Ante las condiciones de orden público en el Catatumbo, Ecopetrol decidió, como medida preventiva, suspender temporalmente las actividades y desplazamientos en campo de nuestros operadores en la zona, lo anterior con el propósito de resguardar su seguridad y garantizar, en condiciones adecuadas, la continuidad de la operación.

Ejército envía a 300 hombres al Catatumbo

Ante la grave situación que se vive en el departamento de Norte de Santander, producto de los enfrentamientos entre la estructura 33 de las disidencias, comandadas por alias "Calarcá", y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Nacional envió al Catatumbo a 300 de sus hombres para neutralizar la ofensiva de los grupos armados ilegales.

El comandante de esta fuerza, general Luis Cardozo y otras autoridades militares y policiales realizaron un consejo de seguridad en la zona para buscar soluciones que contrarresten la situación.

