La URT ha activado 237 solicitudes de Registro Único de Predios para proteger los de familias desplazadas del Catatumbo

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) intensificó la atención para asistir a las personas desplazadas de los municipios del Catatumbo que han llegado a la ciudad de Cúcuta. La entidad, cumpliendo con su misión en el marco de la Ley 1448 de 2011, busca garantizar la protección de los derechos sobre los predios abandonados y avanzar en los procesos de restitución de tierras.

Hasta la fecha, la URT ha brindado asesoramiento a más de 280 personas en sus puntos de atención habilitados en la ciudad. Producto de este trabajo, se han activado 237 solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), correspondientes a propiedades ubicadas en municipios como Tibú, Ábrego, Convención, San Calixto, Sardinata, Teorama, y en los corregimientos de La Gabarra y El Tarra.

Puntos de atención

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información y la tramitación de solicitudes, la URT cuenta con dos puntos estratégicos de atención en Cúcuta. El primero está ubicado en el Centro Tecnológico de Cúcuta, disponible de lunes a viernes en dos horarios: de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. El segundo se encuentra en la sede de la Dirección Territorial Norte de Santander, en la Calle 11 # 0-66, barrio La Playa, atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

En estos puntos, se orienta a los ciudadanos sobre la importancia del RUPTA, un mecanismo clave para salvaguardar las propiedades abandonadas por las víctimas del conflicto armado. Este registro, además de proteger legalmente los predios, es un primer paso en los procesos de restitución y retorno seguro para las familias desplazadas.

El reciente Decreto 108 de 2025, expedido en el marco de la Conmoción Interior declarada por el Gobierno Nacional, amplía el alcance de las medidas institucionales para garantizar los derechos de las comunidades desplazadas. Estas acciones permitirán una defensa integral de los predios afectados por la violencia en la región del Catatumbo.

“Desde la Unidad de Restitución de Tierras (URT), cumpliendo la misión que nos corresponde en el marco de la Ley 1448, vamos a proteger las tierras y los territorios activando el mecanismo del RUPTA. Por eso, vamos a implementar una estrategia en toda la jurisdicción, que corresponde al Decreto 108 de 2025, para salvaguardar los territorios, las fincas y los predios de todas las personas que han sido desplazadas por causa de la violencia que vive esta región”, afirmó Giovani Yule, director general de la URT.

Un trabajo articulado para el retorno y la reconstrucción del tejido social

Además de las medidas adoptadas directamente por la URT, se busca articular esfuerzos con otras entidades del Gobierno Nacional para garantizar un retorno seguro y digno de las comunidades a sus territorios. Estas acciones no solo permitirán proteger los predios, sino también fomentar la reconstrucción del tejido social, económico y espiritual de las familias que han sufrido los efectos de la violencia.

La URT reafirma su compromiso con las víctimas del desplazamiento forzado, ratificando que la restitución de tierras es un pilar fundamental para alcanzar la reconciliación y la justicia en una región que durante años ha sido golpeada por el conflicto armado. Con la implementación del Decreto 108 y el fortalecimiento de las estrategias territoriales, se espera avanzar significativamente en la protección y recuperación de los derechos de las comunidades del Catatumbo.

