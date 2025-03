Uribismo formula denuncia sobre irregularidades en contratación en Imsalud

Una grave denuncia formuló este lunes el representante a la Cámara opositor, Andrés Forero, quien aseguró que el gobierno de Gustavo Petro y en particular el Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, no tienen respuesta sobre lo que ha pasado con el desembolso billonario para el programa estatal denominado Equipos Básicos en Salud.



Forero, del Centro Democrático, en rueda de prensa sustentó su denuncia en declaraciones del Jaramillo en televisión como en el Congreso, en donde sostuvo que el Gobierno tenía 10 mil equipos básicos de salud recorriendo el país para prestar atención en salud a las comunidades más apartadas del país.



El representante indicó que sus denuncias se basan en derechos de petición solicitados al Minsalud, como por ejemplo uno en el que respondieron que los profesionales en ese programa son 17 mil personas pero no suministraron detalle sobre los contratos porque según el ministerio eso corresponde administrativamente a los hospitales públicos del Estado.

Forero precisa que se han asignado 2.1 billones de pesos y de esos recursos 1.6 billones se han girado, pero, según él, el Gobierno solo puede dar cuenta de la destinación de 317 mil millones de pesos.



“El Gobierno solo ha entregado documentación sobre la aplicación del 20 % de los recursos que ha girado a los hospitales públicos del país para este programa, que fue presentado por el ministro Jaramillo como la base de la reforma a la salud que está en trámite en el Congreso”, dijo el congresista.

El congresista, quien ha sido uno de los más críticos a la reforma a la salud, sostuvo que “cada uno de estos giros que hace el Ministerio de Salud a un ente territorial se hace en una serie de resoluciones que el Ministerio no ha publicado. Las tuvimos que pedir y ellos dicen que es un tema de interés privado”.

Advirtió además que los contratos millonarios se adjudicaron con rapidez, “¨por ejemplo, el contrato individual más alto es de 5 mil millones y este lo entregaron a dedo en solo 3 días, y estos recursos se han utilizado para cuestiones como la compra de papelería, gorras, chalecos, un dron y transporte”.



Finalmente sostuvo que “el Gobierno está a ciegas. No se puede decir que no han ejecutado los recursos, pero realmente no sabe en qué los ejecutaron”, aseveró el representante. “Esta ha sido la gran apuesta del Gobierno nacional y ni ellos saben en qué se están gastando los recursos. Es muy probable que estos se estén utilizando para pagar favores políticos o comprar votos de cara a 2026.

