Petro va a usar todo el presupuesto para mantenerse en el poder: David Luna

David Luna (Bogotá, 1975) tiene un aire juvenil, aunque actúa como un veterano de la política de esos que sabe aprovechar cada lugar en el que lo ha puesto su carrera, primero como edil y concejal de Bogotá, representante a la Cámara, luego como ministro de TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora como senador de Cambio Radical.



Luna ha sido un crítico de la administración de Gustavo Petro con argumentos, sin los apasionamientos de otros políticos, ni acudiendo a lo personal. Su apuesta ha sido la de controvertir los dichos, sugerencias y propuestas del mandatario con argumentos.



Luna, el joven veterano de la política, tiene ambiciones que no oculta. Luna no descarta luchar por la Presidencia en 2026. "Tengo 49 años y no tengo afán", sostuvo el Senador, que le dijo a Colprensa que espera el aval de los votantes para decidir si se instala en el partidor de candidatos que esperan reemplazar a Gustavo Petro.



¿Usted ha advertido que hay en marcha un "relato" político que busca minar la credibilidad del país. Es usted la voz del contrarrelato?



Por supuesto que sí. Yo creo que el presidente Petro le miente permanentemente a los colombianos y le miente solamente para alimentar su ego y obviamente su caudal electoral. En ese sentido, hay que controvertirlo con respeto, sin gritos, pero con argumentos y con contundencia.



Creo que el Presidente quiere golpear la independencia de la organización electoral, particularmente la Registraduría. Ya hizo su primer envión mandando a su Superintendente de Industria y Comercio y ahora le quiere reducir el presupuesto para que no haya elecciones libres.



El presidente Petro señala que la soberanía energética no está en riesgo en Colombia y por primera vez en 45 años vamos a tener que importar gas y por primera vez en muchísimos años estamos a puertas de vivir nuevamente un racionamiento eléctrico.



Entonces el dato evidentemente confronta el relato.

Consulte: Neymar Uribe, el cucuteño que debutó con la mejor cantera de Colombia

¿Ha sido difícil ser un opositor, le ha costado?



Sí, por supuesto que es difícil, uno recibe insultos, uno recibe amenazas, pero finalmente yo trato de siempre tener equilibrio, siempre tener sensatez y decir las cosas, vuelvo e insisto con respeto. Hacer oposición en Colombia sobre todo a un Presidente que personaliza todos los debates, pues claramente que no es fácil, pero en mí no va a encontrar lo mismo, yo al Presidente le digo las cosas como las veo y levanto las alertas que siento.



Yo le dije que el cese al fuego en los procesos de paz con el ELN y con la Segunda Marquetalia no se estaban cumpliendo y claramente más adelante tuvo que levantar esas mesas de negociación; lo propio pasó con la reforma tributaria, le dije: eso va a golpear la economía familiar, no se afane, y lamentablemente terminó sucediendo.



¿Le restan dos años al gobierno de Gustavo Petro, qué vislumbra usted de aquí al cierre del actual mandato?



Son dos años muy complejos porque se va a jugar, uno, la institucionalidad, la elección de los magistrados de las Cortes, particularmente tres en la Corte Constitucional; dos, la transparencia de las elecciones del 2026 que dependen de que le entreguen el presupuesto a, obviamente, la Registraduría; pero el más complejo de todos es que estamos perdiendo control territorial y esos grupos al margen de la ley lo que quieren hacer es influir en el resultado electoral, ahí tenemos que lograr recuperar esa capacidad que tienen las fuerzas militares.

Lea: Cortocircuito | La mala hora del Concejo, decisiones, asambleas y otras movidas políticas de la semana

¿Cómo está viendo usted el tema para las elecciones del 2026 y le pregunto, estará usted en la baraja para hacer uno de los candidatos a la Presidencia?



Yo tengo 49 años y he trabajado 27 años en la política, con experiencia en el Legislativo y con experiencia como Ministro. Comencé desde el primer escalón en la democracia y no me he brincado ninguno; por supuesto que me siento preparado para aspirar a la Presidencia, me gustaría hacerlo, pero no tengo ninguna obsesión.



Acá hay que pensar en quién puede tener las capacidades para lograrlo; si soy yo, estaré en la contienda, pero para saber eso hay que preguntarle a los ciudadanos primero y en eso es en lo que estoy, recorriendo el país preguntando si soy una alternativa; si lo soy, saldrá a la campaña.



¿Cómo está viendo la situación política de cara al 2026, cómo lo está viendo usted, porque no va a ser tampoco fácil el relato que usted menciona también ha dominado y seguirá dominando?



El 2026 está muy difícil y no hay que confiarse. El gobierno del presidente Petro va a tratar de utilizar todo el presupuesto nacional para mantenerse en el poder, lo que nosotros tenemos que lograr, definitivamente, es ver cómo todos unidos, quienes hacemos parte de la oposición, podemos enfrentar y podemos proponer, porque el mayor enemigo que tiene Colombia es la pobreza y el hambre y para lograr erradicarlas necesitamos trabajar unidos y con argumentos; pero dos, la soberanía energética del país está en tela de juicio y ahí es donde están los recursos, por ejemplo para sostener los subsidios.

Le interesa: Conozca los productos de la canasta básica que más bajaron de precio en octubre

¿La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos tendrá tanta influencia política sobre lo que pueda pasar en el futuro en esta parte del mundo o estamos ante un tema mucho más discursivo?



Yo sí creo que Donald Trump va a voltear su cabeza hacia América del Sur, yo creo que va a preguntar y sobre todo a cuestionar a quienes apoyen a Maduro, que es un dictador, y a quienes apoyen a el robo de las elecciones que sucedió en Venezuela.



Donald Trump lo ha dicho ya con México, que si México no resuelve su problema de producción y exportación de cocaína va a tener dificultades comerciales con Estados Unidos. Lo mismo estamos viviendo en Colombia, estamos hablando de casi 300.000 hectáreas de coca, donde el presidente Petro en vez de erradicarla se está proponiendo comprarla con recursos públicos, algo que es totalmente ilegal.



¿De llegar eso ha ocurrir de dónde saldría el dinero?



Pues por supuesto, usted y yo y todos los que pagamos impuestos. ¿Usted quisiera que sus impuestos le llegaran a las arcas del Eln y le llegaran a las arcas del Clan del Golfo, de Hezbollah, que eso pase? Por eso me opongo frontalmente.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion