Petro está fuera de realidad, me lo ha dicho la gente de Santos: María Fernanda Cabal

Ya ha pasado que nombran comandante del Ejército o de la Policía y les toca sacar a generales que están por encima del elegido. Pasó en otros gobiernos ¿por qué en este sería complicado?

“Porque yo siento que Gustavo Petro desde que llegó empezó a descabezar generales de todas las fuerzas por su paranoia. Van más de 60. Empezó una purga, sobre todo en la Policía. ¿A que llegó el general (William) Salamanca? La gente decía que estaba echando a los del general (Jorge Luis) Vargas. Yo se lo pregunté y me dijo que no. Ahora sale Salamanca, y hay que barrer a los de Salamanca. Pero por favor, hay que pensar en el país primero. La peor grosería que yo he visto: 90 oficiales que ya habían hecho el curso de ascenso, sus familias ya estaban listas con su tiquete aéreo comprado para asistir a la ceremonia que es muy importante para ellos, y les llegó un correo diciéndoles que no ascienden”.

¿Y por qué barrieron a esos 90? ¿Qué le cuentan?

“Me dicen que para ellos es una sorpresa. Ahí hay unos rumores de que el poder detrás del trono es una muchacha, creo que era mayor, y que todos los ascensos se los consultaba a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia). Yo se lo conté al general Salamanca, aunque no tenía la precisión del dato le dije: ‘Ojo, porque consultar los ascensos con la DNI es la misma paranoia de Petro, la de decir que es que me van a dar un golpe blando, pero termina es generando un daño en la carrera militar”.

A propósito, a usted le gusta la carrera militar, por ahí le oí que contó una vez que alguien le dice “la generala”...

“Uribe”.

¿Le gusta esa imagen como candidata? ¿Una especie de mujer de hierro?

“Es que no lo digo yo. Cuando uno hace la interpretación de cuál es la visión del público, mi mayor valor es la coherencia, es la firmeza, y la gente me dice: ‘Salve a Colombia, gracias por ser valiente. Usted es una berraca’. Eso que percibe la gente configura una imagen”.

Usted se siente muy en una extrema derecha, ¿o en dónde cree que se ubica ideológicamente?

“Siempre he dicho que soy conservadora en el sentido natural de la normalidad, ¿qué es ser conservador?: cuidar. Usted cuida sus hijos, usted no quema su casa. Conservar es la actitud natural de un ser humano que construye. Destruir es lo que vende la anarquía, el que cree que tiene derechos por encima de los demás. Cuando usted está convencido de que una sociedad civilizada no funciona sin valores y sin principios, de que la autoridad no es negociable, cuando hay una Constitución que protege a los colombianos y que no se puede arrodillar ante el narcotráfico ni tener que pedir permiso para erradicar, yo pregunto, ¿eso es derecha? ¿Eso qué es? Eso es ser institucional. Me gusta el republicanismo, las instituciones sólidas. Cuando me dicen: ‘Ah, es que extrema derecha’, la extrema derecha no existe, lo que existe es el sentido de autoridad. Si nos vamos a la extrema izquierda, la autoridad que ejercen cómo es, ¿relajada o radical? Hay una desfiguración en cuanto a entender qué es derecha. Yo creo en el libre mercado, no en el estado gigante. ¿Qué es eso: izquierda, derecha?”.

A propósito, su esposo José Félix, dirigente ganadero, está en el grupo de conversación con el ELN. ¿Cree que eso le puede costar en su candidatura presidencial? ¿puede parecerle una contradicción a sus seguidores más radicales?

“Esa creo que ha sido de las mayores controversias de mi vida. Él no ha vuelto a las conversaciones ni yo quiero que vuelva, porque él está allí con el permiso que le otorgó Uribe, que le dijo: ‘Es mejor estar que no estar’, pero uno no puede estar conversando con asesinos. Es claro que el ELN es un grupo de sociópatas que toda la vida han vendido que defienden al pueblo y que asesinan. Setenta años matando colombianos, eso es insoportable. Creo que el diálogo se agota en la medida que tu contraparte lo que muestra es que no tiene intención distinta a seguir con sus rentas ilícitas”.