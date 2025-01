Petro confirma que no bloqueará a Venezuela: "Es nuestro pueblo hermano"

El presidente, Gustavo Petro, aseguró este viernes que no será "El Caín de América", al descartar que caiga bajo el peso de quienes le piden acciones políticas más contundentes contra el gobierno de Caracas, al advertir que esa posibilidad sería una nueva condena para los ciudadanos venezolanos.

Lea aquí: Cierre de frontera entre Colombia y Venezuela: estos son todos los bloqueos del régimen de Nicolás Maduro

Petro: "Son nuestros hermanos"

"No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre, no me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la más mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América", advirtió el mandatario en su cuenta de X.



En medio de críticas que diversas voces de la política colombiana que le exigen el rompimiento de relaciones y “acciones contundentes” al régimen de Maduro, Petro señaló que estas acciones dejan graves violaciones a derechos humanos como lo sucedido en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en el Líbano, en Yemén y en Ucrania.



“Esas acciones no dejan sino heridas en los pueblos que duran por generaciones, he visto bloqueos económicos que condenan a pueblos enteros al hambre buscando su esclavitud, ponerlos de rodillas, he visto que han dejado millones de muertos, incluidos centenares de miles de niños, mujeres y ancianos. Ha llevado a gobiernos colombianos a cometer crímenes internacionales, a bombardear territorios extranjeros”, señaló.



En sus palabras, Petro destacó que su papel como Presidente no es el de condenar, sino el de abogar por la vida y la soberanía de los pueblos, pidiendo libertad total a Venezuela.



“El pueblo de Venezuela libertario, soberano, ha luchado, con nosotros al lado, por libertad no por cadenas. Ese pueblo debe decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos, o la servidumbre de los pueblos”, advirtió.



Agregó que “el esfuerzo de Colombia, si es invitada por el pueblo venezolano, es ayudar a que el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion