Partido Liberal sale de la coalición del Gobierno Petro y se declara independiente

Este martes se conoció que, el partido político Liberal, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de independencia política al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los liberales hacían parte del gobierno desde agosto de 2022, desde que arrancó Petro, incluso un poco antes cuando se definieron los acuerdos para las mayorías en el Congreso. Con la salida de los liberales de la coalición en la misma quedan el Pacto Histórico, un sector de la Alianza Verde y algunos sectores más afines con Petro.



En una declaración, Gaviria Trujillo, quien fue ratificado en el cargo en noviembre pasado, señala que “ante la gravedad de los acontecimientos recientes que afectan al país,el Partido Liberal Colombiano, bajo mi dirección como presidente único, considera necesario expresar nuestra postura de manera clara y contundente. La crisis en el Catatumbo, las tensiones en las relaciones con los Estados Unidos, los escándalos de corrupción y la falta de gobernabilidad han puesto en riesgo el bienestar y la seguridad de los colombianos. Estos hechos son reflejo de una preocupante descomposición institucional que no podemos ignorar”.



Plantea además Gaviria Trujillo que “quiero ser enfático: el Partido Liberal no ha hecho parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el inicio de su mandato, nuestras posiciones sobre las reformas sociales y otros aspectos fundamentales fueron ignoradas, y nuestra exclusión de los escenarios de decisión ha sido evidente. No tenemos representación en el gobierno a ningún nivel, y esto incluye tanto las instancias nacionales como regionales”.



Ese postulado del jefe liberal se entendió en el sentido en que la mayoría de los senadores están en la orilla de la oposición a Petro, mientras que en la Cámara los representantes, en su gran mayoría acompañan al gobierno, eso se ha demostrado en votaciones fundamentales como la reforma pensional, la reforma a la salud.

“He defendido de manera consistente la necesidad de reformas que beneficien a los colombianos sin poner en riesgo su estabilidad ni sus derechos. Sin embargo, hemos visto cómo estas transformaciones, lejos de generar progreso, están dejando a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Es nuestra política y moral alzar la voz frente a estas realidades”, manifiesta Gaviria, quien ha sido uno de los dirigentes nacionales más críticos a las reformas sociales del gobierno, en particular la reforma a la salud.



En concreto en el comunicado señala Gaviria que “en consecuencia, y en defensa de nuestra democracia que representamos, el Partido Liberal Colombiano se declara oficialmente en independencia del actual gobierno. Nuestro compromiso está con los colombianos, con su seguridad, su bienestar y con la defensa de los principios fundamentales que consagra nuestra Constitución de 1991”.



Concluye diciendo que “el Partido Liberal no será cómplice de decisiones que vulneren los derechos de los ciudadanos ni de políticas que amenacen la estabilidad del país. Seguiremos trabajando desde la oposición constructiva, proponiendo soluciones y denunciando las irregularidades que afecten el bienestar de nuestra nación. Hago un llamado a todos los sectores políticos y sociales para unirnos en la construcción de un camino que recupere la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y garantice el respeto por el Estado de Derecho. Colombia necesita liderazgo, diálogo y compromiso. Seguiremos trabajando incansablemente por un país más justo, equitativo y próspero para todos”.

