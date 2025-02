“No me voy a dejar encerrar. Esto no es un sindicato”, presidente Petro tras el caótico encuentro en Consejo de Ministros

Por primera vez en el gobierno de Gustavo Petro se televisó en vivo y en las redes sociales un Consejo de Ministros que permitió ver con profundidad el caos organizacional que hay con cada uno de los miembros de la Presidencia.

En el intenso debate, como si fuera un capítulo de la novela Yo soy Betty, la fea- el mandatario de los colombianos recibió algunas quejas de su gabinete, quienes no estaban satisfechos con la designación de Armando Benedetti como jefe de Despacho Presidencial.

“Ojalá yo esté equivocada, y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes, chantajes para contribuir a socavar un sueño que no es un proyecto de izquierda, ni de derecha, es un proyecto de país”, afirmó con molestia la vicepresidenta.

En medio de la tensión, el presidente lanzó la siguiente frase: “No me voy a dejar encerrar. Esto no es un sindicato”, haciendo alusión a las críticas que recibía por parte de su equipo. Uno de ellos fue Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien dijo haber alertado a los demás cuando Benedetti se unió a la campaña presidencial.

“(...) Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña, yo puse alertas. En ese momento él no tenía orden de captura y había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Yo pienso que este no es el espacio del señor Benedetti”, afirmó Ballesteros.

El director de la UNP también le manifestó al presidente que se opone a los esquemas exagerados y que no lo llamen “sectario”: “Yo no renuncio porque tengo la obligación de proteger. Y a mí no me pueden decir sectario, no acepto que me digan sectario, porque si fuera así no había aceptado el cargo que tengo como protector de personas o líderes políticos hasta de otros partidos. Yo he tenido reuniones con el expresidente Álvaro Uribe, he estado atento a la protección de personas que atacan permanentemente al Gobierno”, puntualizó.

En la mañana de este miércoles se conoció la renuncia de Jorge Rojas, quien anunció la salida de su cargo como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sumándose a las repercusiones inmediatas del convulso encuentro de anoche. “No puedo estar más en el Dapre”, dijo Rojas en entrevista con W Radio.

