Miembros de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad en ‘falsos positivos’, en Cúcuta

El Palacio de Justicia de Cúcuta será epicentro hoy de una audiencia de medidas de satisfacción de verdad, en la que miembros de la Fuerza Pública reconocerán la participación que tuvieron en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, y harán aportes de verdad para esclarecer estos crímenes.

La diligencia, que comenzará a las 8:00 de la mañana, está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a ella están convocados 27 comparecientes que no han sido seleccionados como máximos responsables de los llamados ‘falsos positivos’, pero que tuvieron alguna relación con estos hechos.

Los militares involucrados pertenecían al Batallón de Contraguerrilla No. 98 de la Brigada Móvil No. 15, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR) de la Trigésima Brigada, y al Batallón de Contraguerrilla No. 50 Batalla de Palonegro, del Ejército.

De la misma forma, en la audiencia participarán familiares de las víctimas, quienes fueron presentadas como bajas en combate en 1996 y en 2008, en la región del Catatumbo.

