Luis Fernando Velasco pone sobre la mesa la decisión en el Liberal tras perder la Presidencia otra vez

Al menos siete de cada 10 votos de los delegados del Partido Liberal durante la Convención de este jueves estuvieron a favor de la continuidad del expresidente César Gaviria en la Dirección de la colectividad. La aplastante mayoría del exmandatario –quien suma dos décadas llevando la batuta de los ‘cachiporros–, representa un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y sus pretensiones de tener a los liberales de su lado en 2026.

Las esperanzas estaban puestas en el exministro Luis Fernando Velasco, un liberal de antaño que, enarbolando ideas progresistas, intentaba darle un nuevo vuelco al liberalismo. El exsenador reveló que el ambiente está tan crispado que no descartan la escisión, es decir, partir cobijas y formar un nuevo partido. Eso sí, con personería jurídica y reconocimiento legal.

Sin embargo, advierte que esa decisión “se evaluará con la gente”, al tiempo que acusa a Gaviria de “intentar llevar al liberalismo a la derecha”. Destaca además que, “con gran inteligencia”, Petro supo “llegarle al alma a muchos liberales” y que, más allá de una persona o un gobierno, el sector que lidera defiende las ideas liberales.

Lea aquí: Colegio de Cúcuta, el mejor del país contra la prevención de sustancias psicoactivas

¿Qué balance hace del accidentado desarrollo de la Convención Liberal?

Nosotros presentamos nuestras proposiciones y ellos jugaron con unas reglas de juego totalmente antidemocráticas, comenzando porque llevaban a que la gente no votara, sino que delegara sus votos en los caciques. Es decir, había caciques que votaban por 20, 30 o 40 delegados. Eso no es serio. Una vieja lucha liberal es un ciudadano un voto, que es un poco lo que nos iguala en democracia. Aquí ni siquiera eso se se permitió.

¿Qué otras irregularidades hubo?

No dejaron debatir las proposiciones que habíamos presentado desde el sábado e hicieron algo francamente tramposo: nosotros proponíamos una dirección única o una dirección colegiada, y a la hora de votar metieron absolutamente todas las listas, es decir, direcciones únicas y direcciones colegiadas, por lo que aparecíamos repetidos en la única y la colegiada, y obviamente ellos tenían un solo candidato que era el señor expresidente César Gaviria y eso generaba un desequilibrio impresionante.

No le explicaron a la gente qué es lo que se estaba votando, pero lo más grave –y lo puse en mi Twitter– fue que cuando la gente intentaba votar, no podían hacerlo porque aparecía como si hubieran delegado en alguien más. Muchos de nuestros amigos no pudieron votar porque aparecían como delegando en alguien más. Sus votos aparecieron, pero no sabemos en qué sentido.

Entérese: Expresidente César Gaviria fue reelegido en la dirección del Partido Liberal

El partido de las libertades, el partido de la democracia, ayer no lo fue. Por ello, decidimos retirarnos de la Convención. Es francamente increíble. Además le quiero dar un dato: cerca de 100 amigos se acercaron de todos los lugares de Colombia porque querían dar la batalla y dar el debate el debate en democracia para hacer una renovación del partido y me anunciaron su respaldo.

Sin embargo, cuando intentaron votar, no lo pudieron hacer por los mecanismos que le comenté. Nos reunimos ayer con ellos y nos acompañaban en la propia Convención, pero solo aparecieron 11 votos. De verdad es vergonzoso lo que ha pasado.

¿A qué atribuye usted semejantes irregularidades? ¿Cómo es posible que, de ser ciertas, ocurran este tipo de cosas?

Habría que preguntarle a los que hicieron ese tipo de actos, francamente indebidos. No sé qué interés gigante hay en que una misma persona después de 20 años siga manejando el partido. Nosotros lo que queríamos era democracia. Nosotros lo que queríamos era una dirección colegiada que llamara a las bases liberales a través de una consulta transparente.

Conozca: ‘Laisa’ volvió a casa, pero en Cúcuta parece que nadie la recuerda

Fue la misma consulta por la que luchó, por ejemplo, Luis Carlos Galán. Por la que luchó Jorge Eliécer Gaitán. Su hija estuvo aquí, se escribió de candidata y no la dejaron hablar. Eso sí, aparecían los cuadros de Gaitán en todos los lugares de la Convención. Eso es increíble.

Yo me voy indignado, pero la indignación de un liberal no significa derrota. Significa que vamos a seguir dando la lucha en todos los espacios hasta que el liberalismo vuelva a ser democrático.

A la luz de estas circunstancias, ¿ha contemplado dar un paso al costado del Partido?

Las decisiones que yo tome no pueden ser decisiones personales. En todo Colombia, en muchos rincones de Colombia, hay lo que nosotros hemos llamado liberales progresistas y liberales socialdemócratas. Tenemos que hablar con ellos. Yo no actuó como el dictador a quien yo enfrento en mi partido, porque yo sí siento que en política uno tiene que tomar decisiones en el colectivo y tiene que hablar con la gente. Por supuesto hablaremos con la gente.

¿Se ha contemplado la posibilidad de una escisión?

Esa es una opción que se evaluará y se evaluará con la gente, pero es increíble. Han intentado desmantelar el Partido Liberal y dejar solo a aquellas personas que son consecuentes con una Dirección que lleva 20 años y que intenta llevar al liberalismo a la derecha.

Sacaron a los hijos de Galán a golpes. No los dejaron participar en una consulta. Sacaron a Guillermo Rivera y a Juan Fernando Cristo. Fueron sacando a las personas que de verdad tenían una trayectoria y unas luchas liberales. Ahora nos quieren sacar a los progresistas. Vamos a ver cuál será nuestra decisión.

¿Qué implicaciones de cara a 2026 tiene que la Dirección la asuma César Gaviria?

Él lo ha dicho con toda claridad. En eso ha sido honesto en política: él quiere llevar al Partido a una coalición de derecha. Los progresistas creemos que ese no es el sitio del partido. Respetamos los partidos que tienen esa tendencia política –ni más faltaba, los ciudadanos tienen derecho a militar en esos partidos–, pero esas no son las ideas liberales. Gaviria va a encontrar en la calle a muchos liberales que nos enfrentemos a esa pretensión.

¿Qué le respondería a esos sectores que consideraban que usted era la ficha de Petro y una eventual Dirección suya era un viraje hacia el petrismo?

Si hubieran permitido el debate conceptual e ideológico a lo mejor esas barras hubiesen podido entender de qué se trataba esta Convención. El liberalismo y las ideas liberales progresistas existen antes de que hubiese nacido Gustavo Petro. La lucha por la abolición de la esclavitud fue una lucha de los primeros 50 años del siglo XIX. No había nacido Petro.

La lucha por la defensa de los campesinos y por la defensa de la democracia fue de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No había nacido Petro. La lucha por entregarle derechos a los trabajadores fue una lucha de 1936. No había nacido Gustavo Petro.

Las ideas liberales en Colombia existen antes que existiese el Pacto Histórico y que existiese Gustavo Petro. Lo que él hizo, con gran inteligencia, fue llegarle al alma de muchos liberales y enarbolar esas ideas. Eso lo ayudó en su triunfo.

¿Qué implicaciones han tenido las casi dos décadas de César Gaviria al frente de la colectividad?

Mientras Gustavo Petro y nosotros defendíamos ideas progresistas, el director del Partido hace seis años pidió votar por el candidato de Álvaro Uribe, a quien respeto, pero no comulgo con sus ideas. Fue el primer timonazo de frente para tratar de llevar el partido al ala conservadora de este país.

Hace dos años el señor director del Partido, espuriamente hoy ratificado, intentó llevar al Partido donde el candidato Fico Gutiérrez, que es una persona que tiene toda la legitimidad para aspirar a la Presidencia, pero que evidentemente no interpreta las ideas liberales. Nos opusimos y nos enfrentamos, y luego cuando intentó llevar al Partido a la candidatura de Rodolfo Hernández también nos enfrentamos.

Nosotros estamos defendiendo unas ideas que son consustanciales al Partido Liberal, no estamos defendiendo ni una persona ni un gobierno. Defendemos las ideas liberales.

Que sea la oportunidad para ratificarlo. Si usted hubiera ganado de ninguna manera eso hubiese implicado la toma del Partido por parte de Gustavo Petro, ¿verdad?

Gustavo Petro es un líder importante de la izquierda colombiana. Es el líder natural de algo que él creó que se llama el Pacto Histórico. Nosotros somos liberales y como tal defendemos las ideas de nuestro Partido, pero también defendemos la autonomía. Solo tenemos como jefes al pueblo liberal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion