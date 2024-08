Las preocupaciones de la Defensoría por lentitud en implementación del Acuerdo de Paz

A comienzos de este año, la Defensoría advirtió sobre el aumento de los municipios con influencia de actores armados ilegales y su creciente presencia en el territorio. Las disidencias, por ejemplo, pasaron de estar en 230 poblaciones a 299 y el Eln de 189 a 231. Entre tanto, el llamado Clan del Golfo tenía presencia en 253 municipios y ahora está en 392.

Lo que sugiere la Defensoría

Ante el preocupante panorama que presenta la implementación, por los pocos avances conseguidos en los últimos años, la Defensoría considera que es necesario el robustecimiento de la arquitectura institucional, “con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública”.

“Así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI). Igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”, consideró el titular de la entidad.

Balanta dice que, la reforma agraria, en particular, debe vincular a todos los actores, porque no se trata solamente de entregar tierras a quien no la posee, sino que este es un proceso que implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados y la aplicación de la Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, además del respeto de derechos adquiridos de buena fe.

Pero insistió en que para que todo esto sea posible, se necesita trabajar en conjunto.

