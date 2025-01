Las inéditas sanciones que impuso Donald Trump a Colombia

En una decisión que marca un nuevo punto de tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer una serie de medidas sancionatorias contra el gobierno de Gustavo Petro. Esto ocurrió luego de que el mandatario colombiano prohibiera el aterrizaje de aviones estadounidenses destinados a repatriar a migrantes colombianos.

El presidente Trump informó que se implementarán restricciones de viaje y revocaciones inmediatas de visas para funcionarios, aliados y partidarios del gobierno colombiano. Además, estas sanciones se extenderán a los familiares y miembros del partido político del mandatario colombiano, intensificando las consecuencias de esta disputa migratoria.

En el ámbito comercial, el mandatario norteamericano impuso un arancel del 25% a las importaciones provenientes de Colombia, con la posibilidad de aumentarlo al 50% en una semana. Asimismo, ordenó inspecciones adicionales por parte de Aduanas y Protección Fronteriza tanto para ciudadanos colombianos como para mercancías procedentes del país, justificando la medida como una cuestión de “seguridad nacional”.

Adicionalmente, Trump confirmó la implementación de sanciones financieras y bancarias, con efectos inmediatos, que podrían afectar el acceso de Colombia a mercados internacionales y servicios financieros.



Lea más: Petro le responde a Trump por los deportados: enviará avión colombiano a recogerlos

Cierre de la sección de visas en Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos también informó que la sección de visas de su embajada en Bogotá cerrará indefinidamente a partir del 27 de enero. Esta acción es vista como una represalia directa tras la negativa de Colombia a permitir el ingreso de aviones estadounidenses con deportados.

En un comunicado, la embajada estadounidense advirtió que se implementarán medidas adicionales en represalia en los próximos días, lo que sugiere una escalada de la crisis diplomática. Las relaciones bilaterales entre ambos países, tradicionalmente estrechas, enfrentan uno de sus momentos más críticos.

Respuesta del gobierno colombiano

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), reaccionó a las medidas anunciadas por Estados Unidos. En sus declaraciones, Petro aseguró que solicitará a la presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Iris Xiomara Castro, la convocatoria de una asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos para abordar los problemas de la migración en la región.

Además, el mandatario advirtió que en Colombia hay más de 15.000 ciudadanos estadounidenses que deberán regularizar su situación migratoria. No obstante, reafirmó su compromiso con la libertad humana y aseguró que los ciudadanos de Estados Unidos podrán permanecer en el territorio colombiano.



Lea más: A varios exfuncionarios de Daniel Quintero les incautaron bienes: Fiscalía General



Laura Sarabia, recientemente designada como futura canciller de Colombia, destacó que el gobierno busca “garantizar un trato respetuoso y humano a los migrantes”. Sarabia también señaló la disposición de Colombia para establecer un diálogo con Estados Unidos con el fin de fortalecer los protocolos migratorios, aunque no especificó detalles sobre las posibles negociaciones.

Asimismo, en el plano económico, el presidente Petro, anunció que impondrá un arancel del 50% sobre los productos estadounidenses que lleguen al país, en respuesta a las medidas arancelarias anunciadas por el presidente Trump.

“Su bloqueo no me asusta; porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Sé que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura”, señaló Petro en un extenso mensaje en su cuenta de X.

Asimismo subrayó que “Colombia es una nación digna que nunca se dejará intimidar por intereses ajenos. Rechazamos la política de expulsión masiva y sin miramientos, que no garantiza los derechos humanos”.

Migrantes en el limbo

La medida tomada por el presidente Petro ha dejado en el limbo a 160 colombianos que iban a ser deportados este domingo desde Estados Unidos. Según fuentes oficiales, estas personas fueron trasladadas a un centro de detención transitoria mientras ambos gobiernos deciden los pasos a seguir.

Petro justificó su decisión al señalar que el gobierno de Trump debe establecer un “protocolo de tratamiento digno a los migrantes” antes de que Colombia acepte recibir a sus ciudadanos deportados. Esta postura fue compartida en redes sociales, donde el mandatario subrayó que Estados Unidos no puede tratar a los migrantes colombianos como delincuentes.





Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion